新华网 2026-09-10 10:05:48

记者9月9日获悉，中国科学院古脊椎动物与古人类研究所研究员付巧妹团队联合云南省文物考古研究所等多家单位，从云南蝙蝠洞遗址的6万多块碎骨中鉴定出3个丹尼索瓦人骨骼样本。这是首次在中国西南地区发现丹尼索瓦人化石，为其形态表型研究提供了重要证据。

丹尼索瓦人是一支已灭绝的古人类，最早发现于2010年，广泛分布于亚洲。目前在中国发现的丹尼索瓦人化石局限于北部和东南部，西南部由于化石保存的原因，长期存在研究空白。

对于大批量古人类化石的筛选，ZooMS（Zooarchaeology by Mass Spectrometry，质谱法动物种属鉴定）因取样微损、方法简单、鉴定快速、价格低廉等优势，成为研究人员的常用方法。但单纯依靠ZooMS，古人类化石的发现率往往极低。

此项研究中，研究团队创新性地提出“形态学预筛+ZooMS鉴定”的高效筛选策略。通过形态学预筛选流程，研究团队在6万多块碎骨中选取出22块疑似古人类化石，最终通过ZooMS分析，确认2块顶骨碎片和1块近端桡骨碎片为古人类化石。

在此基础上，研究团队将蝙蝠洞遗址出土的2颗古人类牙齿纳入研究。在蛋白质组提取和测序后，研究团队通过单氨基酸多态性分析与系统发育分析等，证实这5个样本均来自距今约16.7万至13.4万年前的丹尼索瓦人。其中的1块近端桡骨碎片是目前全球唯一被确认的丹尼索瓦人桡骨化石，其镶嵌式形态特征揭示了丹尼索瓦人独特的生物力学需求和行为适应性。

相关论文成果于北京时间9月9日在国际学术期刊《自然》发表。

来 源：新华网

原标题： 研究人员首次在中国西南地区发现丹尼索瓦人化石

记者：刘祯

本文转自：温州新闻网 66wz.com