新华网 2026-09-10 10:05:48

记者9日从中国气象局了解到，中国和尼泊尔边境吉隆－热索瓦口岸严重泥石流灾害发生后，国家气候中心启动应急响应，积极对接中国气象智能预警方案“妈祖”尼泊尔云端定制版有关气候产品，同时滚动制作提供受灾地区及周边地区气候特征分析和延伸期气候预测产品，为尼泊尔灾后救援工作提供参考。

在中国气象局统一部署下，依托“妈祖”尼泊尔云端定制版，国家气候中心向尼泊尔滚动提供气候监测和气候预测两大类产品。

气候监测方面，国家气候中心动态制作包括气温、降水、土壤干旱等5种日常监测产品，以及厄尔尼诺—南方涛动（ENSO）、热带大气季节内振荡（MJO）等10种气候指数产品。

气候预测方面，国家气候中心依托人工智能气候预测模型“风顺”，向尼泊尔提供未来60天逐日气温、降水预测产品以及ENSO、MJO等气候事件预测产品。

此外，国家气候中心发挥第三极区域气候中心作用，积极对接尼泊尔需求，自8月28日起，向尼泊尔提供未来15至30天延伸期气候趋势滚动预测，为尼泊尔灾后救援工作提供气象支撑。

来 源：新华网

原标题： 国家气候中心为尼泊尔提供气候监测预测产品

本文转自：温州新闻网 66wz.com