泰顺稻海泊船引客来 田园风光兴农旅
潮新闻 2026-09-10 10:08:00
温州网讯 9月9日，泰顺县雅阳镇东安村，连片稻田生机盎然，一艘旧木船静卧稻海中央，不少游客漫步田埂，在船旁驻足打卡、取景拍照。据悉，当地深挖田园特色，把田间特色景观变成文旅看点，吸引游客走进乡土，激活乡村消费。
来 源：潮新闻
原标题： 泰顺稻海泊船引客来 田园风光兴农旅
记者 李震宇 通讯员 赖淼莲/摄
本文转自：温州新闻网 66wz.com
相关新闻
为你推荐
-
民营经济看温州——写在2026民营经济创新发展大会开幕之际社会09-09
-
从“四千精神”到“科技赋能” 温州正成为民营经济创新探索风向标社会09-09
-
“瓯越论剑”共探民营经济创新路径社会09-09
-
温州“共富档案”见证浙江先行征程 共同富裕“浙”里先行档案展在杭开展社会09-09
-
业委会监委会辞职物业撤场 1500户“失管”小区如何走出治理困局社会09-09
-
2026民营经济创新发展大会缘何“花落”温州社会09-09
-
温州选手，国赛获奖！她们用匠心技能书写巾帼奋斗故事社会09-09
-
危急时刻挺身而出！温州一教师晨练时救回一条生命社会09-09
-
2026年第一批“中国好医生、中国好护士”揭晓 温州这位医生上榜！社会09-09
-
温州首位！金楷络将出征青年击剑世界杯科教文体09-09