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泰顺稻海泊船引客来 田园风光兴农旅

潮新闻 2026-09-10 10:08:00

　　温州网讯 9月9日，泰顺县雅阳镇东安村，连片稻田生机盎然，一艘旧木船静卧稻海中央，不少游客漫步田埂，在船旁驻足打卡、取景拍照。据悉，当地深挖田园特色，把田间特色景观变成文旅看点，吸引游客走进乡土，激活乡村消费。 

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原标题： 泰顺稻海泊船引客来 田园风光兴农旅

记者 李震宇 通讯员 赖淼莲/摄

本文转自：温州新闻网 66wz.com

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