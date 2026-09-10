创新应用！一张中药处方在龙湾的“智慧之旅”

温度新闻 2026-09-10 10:12:00

近日，记者来到龙湾区第二人民医院，体验了一回“智慧中医”。走进诊室，中医师一边把脉问诊，一边将症状、舌象、脉象等信息录入系统。一张处方开出，AI辅诊、智能审方、集中煎配环环相扣，这正是龙湾区中医药传承创新应用项目带来的改变。

温州网讯 近日，记者来到龙湾区第二人民医院，体验了一回“智慧中医”。走进诊室，中医师一边把脉问诊，一边将症状、舌象、脉象等信息录入系统。一张处方开出，AI辅诊、智能审方、集中煎配环环相扣，这正是龙湾区中医药传承创新应用项目带来的改变。

AI当起“数字师傅”

基层开方有了“双保险”

看诊时，医生面前的屏幕上，中医AI辅助诊疗系统同步进行着辨证分型分析，基于张仲景经方知识库给出处方建议，供医生参考。

龙湾区第二人民医院书记、院长巫小燕介绍：“对年轻医生来说，这套系统就像一位‘数字师傅’，开方时能帮忙把关。系统还内置了培训模块，方便医生业余时间学习提升。”这套系统覆盖128类常见病、46种慢性病，AI辨证匹配稳定率达90.2%。

处方生成后，“AI智能预审+资深药师人工复核”双重校验机制随即启动，实时筛查配伍禁忌等风险，不合理处方AI检出率达4%，效率比人工审核翻了一倍，整体用药安全风险下降76%。智能筛查后，所有处方还需专业药师逐项复核。

扫码追踪全流程

每一袋汤药都有“身份证”

看诊结束，记者选择了中药代煎服务，并通过“数智岐黄”微信小程序同步查看进度。从那一刻起，这张处方开启了全程可追溯的“智慧之旅”。

处方通过医院HIS系统自动传输至龙湾区智慧共享中药房，这里承担着全区社区医院、区级医院的中药采购和代煎服务。这座标准化中药房总面积1540平方米，其中智能化煎配中心占地300余平方米，日均最大接方量可达500方，目前已全面常态化运行。

煎配中心药桶

煎配中心，一整排斜口向上的桶里分类存放着各种中药饮片，工作人员推着小车、带着小秤穿梭其间，熟练地按方抓药，旁边49台专业煎药设备和13台自动包装设备整齐排开。

记者在小程序上看到，配药、煎煮、打包，每个环节的时间、操作人一目了然。每包药液实行“一剂一码”，扫码即可追溯全流程。

纯化水系统

值得一提的是，这里采用纯化水系统进行煎煮，避免自来水中微量元素与中药成分发生反应。煎出的药液清亮澄澈，虽然颜色看着比传统煎法“淡”一些，但有效成分的溶出反而更充分、更稳定。

煎配中心

集中管理+全程质控

让患者喝上“放心药”

智慧共享中药房的标准化不是随便说说的。全环节闭环质控体系对药材入库、饮片筛选、煎煮生产、仓储保存等关键节点实行24小时动态监测、智能预警。药材从进库那一刻起就有“身份”记录，仓储保持低温干燥；配药和煎药环节全程拍照留痕，每包药液留样保存，出现问题可以精准追溯。

自动包装设备

智慧共享中药房位于龙二医院内，受区卫健局委托，龙二医对智慧共享中药房的药材质量、代煎服务等环节进行常态化监管。全区中药实行统一采购与统一质控，既保证了药材品质一致，也降低了各医院分散管理的风险。从源头到终端，形成“来源可查、过程可控、去向可追、责任可究”的数字化监管格局。

就诊次日，记者收到了中药，打开包装，汤药还是温热的。智慧共享中药房的成品汤剂联动顺丰快递，龙湾区、鹿城区、瓯海区、洞头区、瑞安市、乐清市内均免费配送上门。

在蒲州街道社区卫生服务中心时，记者见到了智能中医大健康管理机器人，将手腕搭在脉诊位上，再对着设备采集舌象，屏幕上很快便生成了一份体质辨识报告，还真有点意思。该中心党支部书记、主任李骁介绍：“这台机器人目前在我们中心还有龙二医试点投用，主要方便群众自助进行日常体质监测、获取个性化的健康调理建议，预计9月中旬会在全区逐步铺开。”

近年来，龙湾区扎实推进中医药传承创新发展，构建“2+10+N”三级中医医联体，实现基层中医馆全覆盖，已建成标准化中医阁15个。依托医联体平台，常态化开展中医专家下沉坐诊。通过师承培养、人才引进，培育省级基层名中医1名，落地省基层名中医工作室、中医耳鼻咽喉科专家工作室、名医温州汇针灸科专家工作室，不断丰富中医药惠民服务供给，让群众在家门口就能享受到优质便捷的中医药服务。

谈及未来，区卫健局相关负责人勾勒了几张蓝图，将本地名医的经验数字化，形成“数字分身”，让优质诊疗资源突破地域限制；中药也不再局限于汤剂，让中医茶饮、颗粒剂等新产品将走进更多人的生活。

一张处方从开方到送上门，跑出了“智慧”加速度，也跑进了群众的日常生活中。

来 源：温度新闻

原标题： 一张中药处方在龙湾的“智慧之旅”

通讯员 李宣仪 林资达

本文转自：温州新闻网 66wz.com