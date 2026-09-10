开学第一课，温理工文传学院以文传情启新程

温度新闻 2026-09-10 10:14:15

“提笔写下三行小诗，把对大学的憧憬藏进字里行间！”9月9日迎新现场，温州理工学院文学与传媒学院2026级新生拿着纸笔，认真创作属于自己的迎新三行诗，这是学院专为新生打造的入校特色活动。

温州网讯 “提笔写下三行小诗，把对大学的憧憬藏进字里行间！”9月9日迎新现场，温州理工学院文学与传媒学院2026级新生拿着纸笔，认真创作属于自己的迎新三行诗，这是学院专为新生打造的入校特色活动。

迎新点位上，文传特色展区格外亮眼：一面三行诗展示墙，陈列着新生现场创作的字句，以短小诗意承载青春理想；一旁陈列着学子设计的温州文化系列文创产品，展现文传学子以笔为媒传承地方文化的专业风采。报到现场还专门设置温情摄影角，免费为新生和陪同前来的家长拍摄入学全家福，定格踏入大学校园的珍贵瞬间。不少家长感慨：“带着孩子来报到，还能拍下全家福，学校既有文化气息，又满是温情。”

温理工文传学院坚持把思政育人融入迎新全过程，依托专业特色做好新生入学引导，将文化浸润、情感关怀同步前置。学院学工负责人介绍，学院立足文学与传媒专业优势，以文字创作、文创实践、影像记录为载体，引导新生感受文字力量、读懂本土文化，在入校之初树立文化自信。迎新现场，老师们与朋辈志愿者同步开展政策讲解、学业答疑、安全提醒，全方位帮助新生快速适应大学生活。

温理工文传学院持续深耕“问理•育魂之旅”思政品牌建设，将文化实践、价值引领、暖心服务有机结合，在迎新第一课厚植青年文化担当，引导新生用好文字与镜头，在专业学习中讲好温州故事，努力成长为兼具人文素养与传播能力的新时代文传青年。

来 源：温度新闻

原标题： 温理工文传学院以文传情启新程

记者 曾云毕

本文转自：温州新闻网 66wz.com