事关金融强国建设 重要发布会今天下午3时举行
央视新闻 2026-09-10 10:23:00
国务院新闻办公室将于今天（10日）下午3时举行“开局起步‘十五五’”系列主题新闻发布会。
国务院新闻办公室将于今天（10日）下午3时举行“开局起步‘十五五’”系列主题新闻发布会，请中国人民银行副行长陆磊，金融监管总局副局长丛林，中国证监会副主席李超，国家外汇局新闻发言人、副局长李斌介绍金融领域贯彻落实“十五五”规划、推动金融强国建设有关情况，并答记者问。
来 源：央视新闻
原标题： 事关金融强国建设 重要发布会今天下午3时举行
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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