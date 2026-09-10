央视新闻客户端 2026-09-10 10:25:00

为深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述，大力弘扬教育家精神，营造尊师重教社会风尚，加快建设教育强国，办好人民满意的教育，在第42个教师节到来之际，中央宣传部、教育部向全社会发布“最美教师”先进事迹。

为深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述，大力弘扬教育家精神，营造尊师重教社会风尚，加快建设教育强国，办好人民满意的教育，在第42个教师节到来之际，中央宣传部、教育部向全社会发布“最美教师”先进事迹。

万勇善、马天祥、马超群、马翠玲、王文科、王永贵、王庆、王如竹、王振、文韬、冯英巧、刘桂华、刘雪雅、李志军、汪洋、沈泽花、张福锁、林茂、赵羲、侯光良、郭绍青、崔玉秋、章振乐、彭艳峰、斯郎平措等25名同志光荣入选。他们全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，有的坚持不懈用党的创新理论铸魂育人，言传身教引导青年学生筑牢思想根基；有的瞄准科技前沿、紧扣国家战略需求，聚力攻关多项关键技术难题；有的落实健康第一教育理念，依托快乐体育促进学生身心健康成长成才；有的投身产教融合一线，立足产业发展实际，精心培育大国能工巧匠；有的悉心呵护幼儿成长，用爱滋养孩童美好心灵；有的热爱特殊教育事业，用心托举让每一个孩子都有人生出彩的机会……他们的先进事迹，集中展现了新时代人民教师的家国情怀与责任担当，生动诠释了“太阳底下最崇高的职业”的深刻内涵。

广大教师表示，人民教师，无上光荣，我们要以“最美教师”为榜样，传承弘扬教育家精神，牢记为党育人、为国育才的初心使命，珍惜这份光荣，爱惜这份职业，严格要求自己，不断完善自己，矢志成为塑造学生品格、品行、品位的“大先生”，更好培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

发布仪式现场播放了“最美教师”先进事迹的视频短片，从不同角度讲述了他们的日常学习、家庭生活以及育人故事，中央宣传部、教育部负责同志为他们颁发“最美教师”证书。

来 源：央视新闻客户端

原标题： 中央宣传部、教育部联合发布2026年“最美教师”

本文转自：温州新闻网 66wz.com