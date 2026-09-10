特朗普专机应急滑梯因误操作弹出
央视新闻 2026-09-10 10:27:48
特朗普着陆后在直升机上等候了约20分钟，随后才在停机坪上向记者发表讲话。特朗普解释称，工作人员在对紧急滑梯“进行检查以确保所有设备都运转正常”。他还称“会把滑梯升起来”。
当地时间9月9日下午，美国总统特朗普从白宫乘坐“海军陆战队一号”直升机前往位于马里兰州的安德鲁斯联合基地，准备搭乘“空军一号”专机前往达拉斯出席共和党中期选举集会。不过在他抵达时，“空军一号”的应急滑梯却处于弹出的状态。
特朗普着陆后在直升机上等候了约20分钟，随后才在停机坪上向记者发表讲话。特朗普解释称，工作人员在对紧急滑梯“进行检查以确保所有设备都运转正常”。他还称“会把滑梯升起来”。但应急滑梯最终还是被拆下运走——据了解，飞机的应急滑梯一旦弹出，必须被整体拆下送修。
知情人士对媒体透露，“空军一号”的应急滑梯是因误操作弹出的。
特朗普去年从卡塔尔接受这架波音客机作为礼物，今年7月起开始乘坐该机出行。
来 源：央视新闻
原标题： 特朗普专机应急滑梯因误操作弹出
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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