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菲律宾一客轮起火已致5人死亡，87人下落不明，搜救行动仍在持续进行

新华社 2026-09-10 10:29:34
据菲律宾媒体10日报道，菲律宾巴拉望省附近海域客轮起火事故已造成5人死亡，另有87人下落不明。搜救行动仍在持续进行。

　　据菲律宾媒体10日报道，菲律宾巴拉望省附近海域客轮起火事故已造成5人死亡，另有87人下落不明。搜救行动仍在持续进行。

　　据当地海警消息，当地时间9日，菲律宾巴拉望省附近海域一艘载有上百人的客轮起火，截至当天21时有28人获救。

　　消息说，事故发生在距该省科伦镇约1.2海里的海域，事发时船上据信载有117名乘客和17名船员。海警于18时45分获悉险情后启动搜救和应急处置。

来　源：新华社

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本文转自：温州新闻网 66wz.com

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