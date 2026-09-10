新华网 2026-09-10 12:28:01

8日至10日，以“智改数转 AI兴工”为主题的2026全球工业互联网大会在沈阳举行，聚焦工业互联网与人工智能融合赋能。在大会的展区内，参展企业带来了融合工业互联网和人工智能等技术的多项创新成果，展现工业互联网“牵手”AI绘就的智慧生活新场景。

展厅内，参观者戴上科大讯飞智能眼镜，依托讯飞语音识别与AI翻译技术，英文讲解实时翻译为中文的同时，字幕也悬浮在镜片上；目光扫过外文展板时，眼镜自动识别文字完成翻译……

“这款AI眼镜是我们今年新推出的智能穿戴设备，整机重量仅有40克。”科大讯飞演示经理张欣研说，这款眼镜支持122种语言翻译，集成了语音、视觉翻译和多模态同传等功能，并采用唇动识别多模态降噪方案，为跨国会议、商务洽谈等场景提供跨语言沟通解决方案。

8日至10日，以“智改数转 AI兴工”为主题的2026全球工业互联网大会在沈阳举行，聚焦工业互联网与人工智能融合赋能。在大会的展区内，参展企业带来了融合工业互联网和人工智能等技术的多项创新成果，展现工业互联网“牵手”AI绘就的智慧生活新场景。

9月9日，嘉宾在会场外观看机器人表演。新华社记者 李钢 摄

中国移动展台前，戴上3D眼镜，电视屏幕内的城市建筑、自然风光、文博藏品等跳出平面束缚，层次分明、立体感十足。“依托中国移动高速算力网络与AI智能渲染技术，在家中就能体验3D观影。”辽宁移动公司市场部移动爱家专班项目经理王海默说。

工业互联网正不断赋能制造业的“柔性转身”，让服装等行业的生产从“千人一面”走向“千人千面”。

在大连大杨集团有限责任公司，客户上传量体数据、选择面料款式后，订单进入企业自主开发的服装定制工业互联网平台。系统匹配版型、生成生产指令，智能裁床和悬挂系统据此组织生产。

传统产线的生产换品种就得大动干戈，柔性产线则实现了“小单快反”。当量体、设计、裁剪和生产进度通过数据衔接，“一人一版”的订单便可进入同一套生产体系。企业依靠规模生产分摊成本的同时，也获得了服务个性化需求的能力。

“在完成数字化改造前，即使是最有经验的样板师，从量体取数据到制作成版，也需要两个小时。而现在，这个过程只需要两秒。”大杨集团总经理胡冬梅说，一套定制西服最快3天完成。

8月21日，在位于大连的大杨集团有限责任公司，员工在车间操作设备进行智能裁剪。新华社记者 韩赫 摄

软件“上车”还在赋能智慧出行。在本次大会的分论坛“AI汽车产业协同创新发展峰会”中，构建开放共赢的AI融合汽车产业创新生态成为业内人士讨论的热点。

“我们深耕汽车操作系统全栈自研，打造安全、可靠、开放、可复用的汽车数字底座。”睿驰高级合伙人、高级副总裁邢志刚说，面向AI汽车时代智能化、全球化的新机遇，睿驰将持续突破汽车操作系统核心技术，与产业链伙伴共建AI汽车产业生态，共同助力智能网联汽车发展。

打通生产端与消费端数据链路，让工厂按需定制个性化家居产品；车路云一体化平台汇聚路侧、车辆数据，支撑智能车辆安全通行；依托互联终端实现家电联动、健康监测与居家服务一键调度……业内人士认为，工业互联网还持续与通信、计算等技术深度融合，推动万物互联不断向万物智联，持续赋能千行百业数智转型，赋能智慧生活新场景。

来 源：新华网

原标题： 工业互联网“牵手”AI绘就智慧生活新图景

记者 武江民、洪可润

本文转自：温州新闻网 66wz.com