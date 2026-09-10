新华网 2026-09-10 12:29:26

9月8日，应中共中央对外联络部邀请，由30个国家的政党媒体和主流媒体代表组成的媒体研修班来到北京亦庄，感受中国的科技创新成果。

“欢迎来到北京人形机器人创新中心，我是‘天工’，接下来我将带你们参观这里的机器人……”在北京人形机器人创新中心展厅内，一台机器人正用英语向到访的外国媒体代表介绍。

9月8日，应中共中央对外联络部邀请，由30个国家的政党媒体和主流媒体代表组成的媒体研修班来到北京亦庄，感受中国的科技创新成果。

展厅内的机器人吸引了研修班学员的目光，他们纷纷拿出手机拍起了照片。人群之中，一台机器人缓缓启动，让学员们感到惊喜又意外：“我是你们这次参观的向导。”研修班学员们跟随机器人的脚步，听它介绍展厅里的“机器同伴”。

9月8日，世界政党媒体负责人研修班在北京人形机器人创新中心参观。新华社记者 潘禹杰 摄

据介绍，北京人形机器人创新中心专注于解决发展具身智能机器人关键共性技术问题。展厅内搭建了救援、工业、家居等多种机器人应用的真实场景，供观众参观体验。依托“慧思开物”通用具身智能平台，“天工”不仅是导览员，还能给其他机器人下达指令，实现多机协同。

参观过程中，安提瓜和巴布达观点广播网络新闻制作人、主播杰雷米亚·图桑全程拍摄记录。“看到机器人有这么多不同的应用场景，真是太酷了。”图桑说，眼前的展示让他对机器人产业的未来充满好奇。

从舞蹈、匍匐到搬运快递，机器人们各展所长，展现着自己的技能。现场，机器人跳起一支动感十足的舞蹈，莱索托国家通讯社资深记者冯斯娜·莫凯蒂被气氛感染，也跟着音乐摇摆起来。

就在十多天前，展厅里的这些机器人参加了第二届世界人形机器人运动会。赛场上，“天工Ultra”先后超越人类100米、400米、1500米世界纪录，机器人运动性能实现突破性提升。

莫凯蒂一直在笔记本上详细记录。她表示，回国后要把在北京的所见所闻分享给本国读者，让大家了解中国的现代科技。“看到中国是如何让机器人助力人类工作的，会对我们有所帮助。”

伊拉克杜胡克省电视台执行台长哈尔卡特·萨利赫说，中国在机器人领域的发展让他深受震撼，相信这一产业的进步会让大多数人受益。

来 源：新华网

原标题： 特写：世界政党媒体代表走进北京人形机器人创新中心

记者 潘禹杰、宋依黛

本文转自：温州新闻网 66wz.com