新华网 2026-09-10 12:30:16

受中东局势升级影响，国际原油期货价格9日进一步上涨。伦敦布伦特原油期货价格突破每桶100美元，创6个星期以来新高；美国西得克萨斯中间基原油(WTI)期货价格突破每桶95美元，为6月初以来新高。

受中东局势升级影响，国际原油期货价格9日进一步上涨。伦敦布伦特原油期货价格突破每桶100美元，创6个星期以来新高；美国西得克萨斯中间基原油(WTI)期货价格突破每桶95美元，为6月初以来新高。

油价上涨加剧业界对通胀的担忧。美国定于11日发布8月消费者价格指数(CPI)，该数据是美国联邦储备委员会9月货币政策会议决定是否加息的一个重要参考。

这是9月4日在美国纽约一处加油站拍摄的柴油价格牌。美国成品油零售价格信息服务机构“汽油伙伴”公司当天发布的数据显示，全美平均柴油零售价格3日创下历史新高，突破2022年6月的纪录。新华社记者张凤国摄

当前，沙特阿拉伯等美国中东盟友的原油出口受阻。美联社援引一些中东官员和专家的分析报道，伊朗正协同其地区盟友，试图通过推高战事成本向美国施压。

据伊朗伊斯兰革命卫队9日发表的声明，革命卫队对美国海军DDG-119和DDG-53驱逐舰实施打击，并对其造成“严重破坏”。稍早前，美军中央司令部在社交媒体发布消息说，美军摧毁了5艘伊朗油轮。

此外，沙特阿拉伯和也门胡塞武装之间的冲突近期持续升级。胡塞武装8日称，对沙特南部军事和石油设施发动大规模导弹和无人机袭击，以回应沙特近期在也门军事行动。胡塞武装控制的马西拉电视台报道说，沙特过去两天对也门焦夫省的袭击造成至少21人死亡。目前，沙特尚未证实在这一地区发动袭击。

受伊朗战事和胡塞武装袭击影响，沙特现已“改道”红海北端的苏伊士运河和苏伊士-地中海输油管道（即“苏迈德”输油管道）出口更多石油。根据总部位于比利时的克普勒公司发布的数据，“苏迈德”管道的输油量从6月的日均65万桶增至8月的逾190万桶。

来 源：新华网

原标题： 中东紧张局势加剧 国际油价创近期新高

记者 陈立希

本文转自：温州新闻网 66wz.com