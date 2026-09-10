乐清发布 2026-09-10 13:01:47

连日来，戴旭强、胡立左、潘云夫、陈向东、林益正等乐清市领导分别开展慰问活动，向辛勤耕耘在一线的广大教师和教育工作者致以节日问候和崇高敬意。

第42个教师节即将到来。连日来，戴旭强、胡立左、潘云夫、陈向东、林益正等乐清市领导分别开展慰问活动，向辛勤耕耘在一线的广大教师和教育工作者致以节日问候和崇高敬意。

乐清市委书记戴旭强先后来到柳市中学、北白象镇中学，看望慰问教职工代表，向他们送上鲜花和祝福，感谢他们长期以来为乐清教育事业发展所作的努力和贡献，勉励广大教师大力弘扬教育家精神，立德修身、潜心治学、开拓创新，为培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人作出应有贡献。

在柳市中学，戴旭强实地察看学校办学环境，详细了解学校党建工作、师资队伍建设、人工智能课程设置、教学质量提升等情况。他指出，教育是国之大计、党之大计。要以办好人民满意的教育为目标，科学制定学校发展规划，不断激发办学活力，更好服务新时代教育事业发展。走进北白象镇中学，戴旭强察看新改建的学校操场，详细了解校园文化、基础设施建设、优势学科培育等情况，并与教师代表面对面交流。他强调，要坚持与时俱进、勇于创新，总结提炼育人好经验好做法，持续探索有利于人才培养的新型教育模式，激发学生的学习兴趣和创新动力，让学生更好成长成才。

他强调，各乡镇（街道）、各部门要持续关心关爱教师队伍，强化服务保障，做好校园周边安全及环境治理，深化校地协同联动，构建学校、家庭、社会同向发力的育人格局，合力推动乐清教育事业不断迈上新台阶。

乐清市委副书记、乐清市长胡立左来到乐清中学，参观校园环境、南怀瑾学术馆等，了解师资队伍建设与教育教学情况，寄语学校从南怀瑾先生的治学理念中汲取力量，赓续办学治校优良传统，扛起乐清公办教育旗帜，更好回应群众对“上好学”的期待。在市职业中等专业学校，胡立左详细了解学校特色学科建设情况，勉励广大教师坚持因材施教、匠心育人，引导每个学生发挥优势特长。走进乐成第一小学，他实地察看攀岩馆等活动场所和学校餐厅，强调要持续深耕“五育并举”，扎实做好学生就餐保障，用心用情促进学生健康成长、全面发展。

胡立左在慰问中强调，教师是立教之本、兴教之源。只有教师被温暖，学生才能被照亮；只有教师有尊严，教育才真正有力量。要大力弘扬尊师重教的社会风尚，健全教师权益保障机制，以务实举措提升教师的幸福感、成就感、荣誉感。

乐清市人大常委会主任潘云夫先后来到柳市职业技术学校、柳市镇第一中学开展慰问。

在柳市职业技术学校，潘云夫现场观摩特色课程教学、学生创新成果展示，勉励学校紧扣地方产业发展需求，秉承“如木参天 如山岿然”的学校精神，深耕职业教育，强化工业机器人、增材制造等特色学科建设，努力培养更多与乐清产业相匹配的高技能人才。在柳市镇第一中学，潘云夫察看校园环境，详细了解学校办学规模、师资配备等情况。他勉励广大教师要扎根三尺讲台，持续提升教书育人本领，厚植仁爱之心、坚持因材施教，用心呵护学生成长成才。属地要做好保障，完善校园基础设施，优化育人环境，助推区域教育优质均衡发展。

乐清市政协主席陈向东一行先后来到温州理工学院乐清校区、雁荡中学、大荆镇第一小学，实地察看校园内部环境，询问了解各校办学规模、办学特色、师资配备及存在的困难问题，并向一线教师代表致以节日祝福和问候，感谢他们深耕教育、倾情奉献。

陈向东指出，教书育人是教师的神圣职责，希望广大教师坚守育人初心、牢记育人使命，深耕专业领域，精进学识素养，用心呵护学生健康成长、全面发展。有关部门要继续加大对教育工作的支持，不断优化办学条件，关心爱护教师队伍，创造更好的发展平台，打造安心教书、热心育人、潜心钻研的良好环境，切实增强广大教师的岗位幸福感和事业成就感。

乐清市委副书记林益正先后来到乐成公立寄宿学校和城北学校，详细了解校园环境、师资配备等情况，并看望慰问教职员工代表。林益正勉励广大教师始终坚守教育初心，持续创新育人方式，善于发现每一个学生的特长与兴趣，注重因材施教，精准激发学生潜能，促进学生德智体美劳全面发展。各乡镇（街道）、相关部门要做好服务保障工作，落实落细各项惠师政策，让广大教师安心从教、热心从教、舒心从教，为乐清市教育事业高质量发展汇聚磅礴力量。

乐清市领导陈鹏、郑济斌分别参加慰问。

来 源：乐清发布

原标题： 乐清市领导开展教师节慰问活动

记者 吴秋秋、郑瀚、周秀静、陈青、刘言勇、沈沁泽

本文转自：温州新闻网 66wz.com