乐清发布 2026-09-10 13:01:47

9月9日，乐清市庆祝第42个教师节大会召开。乐清市委书记戴旭强在会上勉励乐清市广大教育工作者继续发扬教育家精神，朝着建设“温州一流、浙江知名、全国知晓”的教育强市目标笃行不怠、赓续前行，努力为打造综合竞争力、区域辐射力、幸福感召力更强的温州都市圈北翼中心作出更大贡献。

9月9日，乐清市庆祝第42个教师节大会召开。乐清市委书记戴旭强在会上勉励乐清市广大教育工作者继续发扬教育家精神，朝着建设“温州一流、浙江知名、全国知晓”的教育强市目标笃行不怠、赓续前行，努力为打造综合竞争力、区域辐射力、幸福感召力更强的温州都市圈北翼中心作出更大贡献。

会前，乐清市领导戴旭强、胡立左、潘云夫、陈向东等慰问了“两优一先”教师代表；乐清市领导郑巨化、陈微燕、郑翔、陈鹏等出席大会。

近年来，乐清市教育条线捷报频传、亮点纷呈，成功摘得“全国义务教育优质均衡发展县、国家学前教育普及普惠县”两项国字招牌，义务教育集团化办学、特殊教育融合发展、随迁子女无忧入学等三项特色教育品牌持续擦亮，基础教育生态监测、教育现代化发展水平监测成绩跃升至全省前列，成功入选国家级教育评价改革试点。

大会以情景朗诵《党旗耀雁山 师心践初心》拉开序幕。大会先后为“两优一先”教师代表、体艺教师代表、心理教师代表、特殊教育教师代表、产教融合教师代表、深耕乡村教育教师代表等致敬献花。

戴旭强在致辞中代表乐清市四套班子，向乐清市广大教育工作者和离退休教师致以节日慰问和崇高敬意，向长期以来热心支持乐清教育事业的社会各界人士表示衷心感谢。他指出，今年是“十五五”开局之年，是教育强国建设三年行动计划承上启下关键之年，办好人民满意的教育，使命光荣、责任重大。特别是当前的乐清，正处于爬坡过坎、突破提升的关键时期，比以往任何时候都更加渴望高素质教育人才，都更加迫切需要高质量教育的支撑。

戴旭强寄语，要永葆“崇德立教”的纯粹初心，潜心从教、育人育心，把“德”作为从教之基、立身之本，用心关爱每一位学生，让每一个孩子都能在充满爱心的环境中向阳成长；要坚守“精研善教”的务实匠心，深耕主业、精益求精，遵循教育规律和人才成长规律，努力让每一堂课都有温度、有深度、更有实效；要秉持“守正创新”的求索之心，与时俱进、开拓进取，主动拥抱新技术新理念，积极探索适配新时代青少年的育人路径，推动乐清教育与时代同频共振。

戴旭强强调，尊师重教是中华民族的优良传统，乐清市委市政府将一如既往地把教育事业放在发展的重要位置，以更强决心、更大力度提供全方位保障，积极为教育事业办实事、解难题。教育部门和学校要在政治上关心教师、在工作上支持教师、在生活上体贴教师，大力宣传先进事迹，讲好乐清教育故事，让广大教师在岗位上有幸福感、事业上有成就感、社会上有荣誉感。各乡镇（街道）和有关部门要关注教育发展、服务学校教学、支持教师从教，全面营造关心教育、助学兴教的浓厚氛围。

来 源：乐清发布

原标题： 乐清市庆祝第42个教师节大会召开

记者 张孟涛、刘言勇

本文转自：温州新闻网 66wz.com