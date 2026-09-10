瑞安市领导开展教师节走访慰问

瑞安发布 2026-09-10 13:01:47

百年大计，教育为本。在第42个教师节来临之际，李剑锋、陈汉存、应希克、林政洪、徐龙升等瑞安市领导分别走访慰问一线教职工，向瑞安市广大教师和教育工作者致以节日的祝福，感谢他们为教育强市建设作出的重要贡献。

百年大计，教育为本。在第42个教师节来临之际，李剑锋、陈汉存、应希克、林政洪、徐龙升等瑞安市领导分别走访慰问一线教职工，向瑞安市广大教师和教育工作者致以节日的祝福，感谢他们为教育强市建设作出的重要贡献。

瑞安中学历史悠久，由近代教育家孙诒让创办于1896年。瑞安市委书记李剑锋实地察看校园建设，与一线教师亲切交流，充分肯定了学校在学科建设和骨干教师培育上取得的成效。他勉励学校以建校130周年为新起点，赓续百年文脉、厚植办学底蕴、建强教师队伍、创新 教学方法，用心用情呵护引导学生健康成长，继续当好瑞安教育的示范标杆。

市安阳实验中学是全国航天科技特色学校，建有航天体验馆、数学馆等特色育人空间。李剑锋向优秀教师代表送上鲜花和祝福，感谢大家坚守三尺讲台、潜心教书育人。他希望学校发挥特色优势、发扬载人航天精神，充分激发学生的好奇心、想象力、探求欲，为瑞安高质量发展培育更多栋梁之才。

李剑锋指出，教师是立教之本、兴教之源。广大教师和教育工作者要大力弘扬教育家精神，永葆育人初心，深耕专业、涵养师德，以赤诚、奉献和仁爱之心当好学生成长的引路人。瑞安市委、瑞安市政府将一如既往关心关爱教师队伍，完善服务保障，共筑尊师风尚，让大家安心从教，携手擦亮“瑞有安学”品牌，办好人民满意的教育，为加快教育强市建设和推动教育现代化奠定坚实根基。

瑞安市委副书记、瑞安市长陈汉存一行先后来到塘下实验小学、莘塍第一中学，实地察看校园环境、教学场馆，详细了解学校办学特色、师资队伍建设、教学管理等情况，向辛勤耕耘在教育一线的教师和教育工作者致以节日的祝福和诚挚的问候。

陈汉存指出，广大教师和教育工作者要始终牢记立德树人初心，涵养高尚师德，潜心教书育人，持续提高业务能力和教育教学质量，为瑞安市培养更多德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。属地和相关部门要不断优化教育发展环境，持续完善教师培养、激励与保障机制，切实提升瑞安市教育发展水平，大力营造尊师重教、崇文尚学的浓厚氛围，为瑞安市教育高质量发展作出更大贡献。

瑞安市人大常委会主任应希克先后来到南滨江小学、飞云中学开展教师节走访慰问，看望一线教师代表。走访中，应希克认真听取教师代表工作情况介绍，对广大教师扎根讲台、潜心育人的奉献精神致以感谢，并向飞云学区全体教师送上节日祝福。应希克指出，教育是国之大计，教师肩负着立德树人的重要使命，希望广大教师坚守教育初心，厚植育人情怀，潜心钻研教学业务，当好知识的传播者、学生的引路人，用心呵护每一位孩子的身心健康。

瑞安市政协主席林政洪先后来到马屿镇跃马小学、瑞安市第七中学，实地察看校园环境，听取学校教学理念、办学特色等情况介绍，并向教师代表致以节日问候，感谢他们长期以来在岗位上的辛勤付出。他指出，广大教育工作者要以高山流水的情怀守初心，让每个孩子都能在知识的滋养中茁壮成长；要以高瞻远瞩的眼光培育人，赋予孩子拥抱广阔天地的底气与能力；要以高风亮节的品格树典范，用高尚师德感染学生、取信家长、浸润社会。

瑞安市委副书记、社会工作部部长、政法委书记徐龙升先后走访湖岭镇中学、 陶山镇荆谷学校，向一线教职员工致以节日祝福和问候，同时勉励广大教师坚守育人初心，不断提升育人质效。学校要严格落实主体责任，以细之又细的举措筑牢校园安全防线，为师生营造安心、舒心的学习生活环境。

瑞安市领导邹霜双、黄陈跃、戴铭、姜宗羽等参加慰问。

来 源：瑞安发布

原标题： 市领导开展教师节走访慰问

记者 陈豫州、潘敏洁、金冬冬、张森、孙凛

本文转自：温州新闻网 66wz.com