瑞安发布 2026-09-10 13:01:47

9月9日，瑞安市庆祝第42个教师节大会召开。

9月9日，瑞安市庆祝第42个教师节大会召开。瑞安市委书记李剑锋代表瑞安市四套班子，向瑞安市广大教师和教育工作者致以节日问候。他强调，要深入学习习近平总书记关于教育的重要论述，进一步营造尊师重教浓厚氛围，凝聚关心支持教育发展的强大合力，奋力书写瑞安教育高质量发展的新篇章。

瑞安市委副书记、瑞安市长陈汉存主持会议。瑞安市领导应希克、林政洪、徐龙升等参加会议，优秀教师代表一同在主席台就座。各功能区、乡镇（街道）、相关部门主要负责人，各中小学、幼儿园校（园）长，教师代表等参加会议。瑞安市教育局、马屿镇、瑞安中学作交流发言。

李剑锋指出，教育是一个城市的希望，要以更高的站位办好教育。教育是瑞安破局突围的“金钥匙”，要发扬瑞安人“经世致用”精神基因，让瑞安的发展动力持久澎湃、生生不息。教育是回应群众期盼的“必答卷”，广大教师和教育工作者要坚守使命，让教育质量越来越好、教育创新越来越多、教育品牌越擦越亮。教育是决定城市命运的“胜负手”，面对新一轮科技革命和产业变革，要聚焦学位供需矛盾、教师队伍配置、师生身心健康等重点，推动教育高质量发展。

李剑锋强调，教育是一个家庭的希望，要以更大的力度振兴教育。要坚持立德树人，筑牢为党育人、为国育才的思想根基，培养一大批堪当未来发展重任的“智创一代”。要坚持优质均衡，答好城乡一体、公平惠民的民生答卷，强化迎峰渡峰举措，优化师资力量配置，补齐个性教育短板，确保创成全国义务教育优质均衡市。要坚持因材施教，打造英才辈出、人人成才的育人高地，深化普高特色分类办学、“县中崛起”工程，办实职业教育。要坚持校园安全，守住师生安康、万家幸福的底线红线，一体呵护身心健康，校内校外协同发力，线上线下联动管控。

李剑锋强调，教育是一个社会的希望，要以更强的合力抓实教育。各相关部门要以支持教育发展为己任，各司其职、密切配合，及时帮助解决教育领域的重难点问题；要强化使命担当，深入推进“玉海名师”建设，以开放的胸怀、更大的力度引进优质教师来瑞从教，严格落实教师关心关爱各项举措；要厚植瑞安市尊师重教氛围，大力宣传、大力嘉奖支持教育的先进群体，让尊师重教在瑞安大地蔚然成风。

来 源：瑞安发布

原标题： 瑞安市庆祝第42个教师节大会召开

记者 贾洁楠、孙凛

本文转自：温州新闻网 66wz.com