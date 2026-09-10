永嘉县委书记钟方成专题研究楠溪江国家5A级旅游景区创建工作

永嘉发布 2026-09-10 13:01:50

9月8日下午，永嘉县委书记钟方成赴岩头镇实地调研督导楠溪江国家5A级旅游景区创建工作。

9月8日下午，永嘉县委书记钟方成赴岩头镇实地调研督导楠溪江国家5A级旅游景区创建工作，深入一线察看项目建设、环境整治、业态培育情况，并主持召开专题座谈会，对当前创建重点任务进行再部署、再动员、再压实。永嘉县领导黄凡、周旭丹、周望欣参加。

调研中，钟方成一行首先来到下日川村桃花源码头，现场察看码头项目建设进展，并乘坐景交1号线公交车，沿游览线路实地察看狮子岩游客咨询点、景交车游线环境整治、岩枫路田园整治等重点点位，对照5A创建标准逐项检视短板弱项。随后前往芙蓉村，实地察看芙蓉村东大门矮墙、古村内庭院打造提升工程，并走访丽水街南大门、中央街等核心区块，详细了解 5A 创建工程施工进度、空间改造、业态布局谋划等工作，现场研究解决创建推进过程中的难点堵点问题。

下午和晚上，钟方成分别与5A创建指挥部，以及岩头枫林镇村干部、网格员专题座谈，他指出，创建国家5A级旅游景区是永嘉县抢抓历史机遇、激活楠溪江生态人文资源、推动文旅高质量发展的重大抓手。永嘉县上下要进一步提高思想认识、凝聚思想共识，立足楠溪江得天独厚的生态禀赋、底蕴深厚的历史文化，充分发挥自然山水与古村人文交融的独特优势，抢抓机遇、坚定信心，全员上阵、不遗余力，确保创建工作提质提速提效。

钟方成强调，镇村干部要主动担当、扛起主体责任，沉下身子扎根一线，始终与永嘉县委县政府同心同向、同频共振，扎实做好政策处理、乡风文明培育、全域环境整治等基础性工作。要创新攻坚打法，科学制定任务时间表，全力打开作业工作面，全力营造大干快上、比学赶超的浓厚创建热潮。要全面开展扫楼、扫街专项行动，坚持条块联动、单元包干，细化责任网格，实现创建工作无死角、全覆盖推进。要持续优化景区服务管理，耐心细致做好群众宣传引导工作，不断提升村民文明素养和旅游服务意识，推动形成全民支持、全民参与5A创建的良好局面。

来 源：永嘉发布

原标题： 钟方成专题研究楠溪江国家5A级旅游景区创建工作

记者 范海国、金伟聪

本文转自：温州新闻网 66wz.com