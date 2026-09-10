永嘉县领导开展教师节走访慰问

永嘉发布 2026-09-10 12:57:38

在第42个教师节来临之际，连日来，永嘉县四套班子领导钟方成、胡宝锋、王晓雄、黄金锡等开展教师走访慰问活动，向永嘉县广大教师、教育工作者致以节日祝福和诚挚问候。

在第42个教师节来临之际，连日来，永嘉县四套班子领导钟方成、胡宝锋、王晓雄、黄金锡等开展教师走访慰问活动，向永嘉县广大教师、教育工作者致以节日祝福和诚挚问候。

永嘉县委书记钟方成走访慰问一线教职员工，向永嘉县广大教师和教育工作者致以节日问候和美好祝愿。永嘉县领导陈文平参加。

“各位老师辛苦了，祝大家节日快乐！”钟方成首先来到永嘉中学，详细了解高中教育、人才培养、队伍建设等方面取得的成绩，看望慰问一线教师代表，对广大教师潜心育人、无私奉献的高尚师德和敬业精神给予充分肯定，并送上节日的祝福。他指出，办好高中教育，是群众最牵挂的民生，也是永嘉人才竞争力的重要支撑，希望学校聚焦立德树人根本任务，深耕教学主业、精进育人本领，持续提升办学质量和办学品位，加强平安校园建设，抓实食品、消防等安全管理，为永嘉培育更多优质人才，助力教育强县建设提质增效。

在下塘小学，钟方成详细了解学校历史沿革和办学理念，对学校扎根基础教育、用心呵护少年儿童成长、深耕素质教育的做法给予充分肯定；在城关中学，钟方成与学校班子成员、教师代表深入交流，对学校深耕初中教育，持续提升教学质量的成效表示赞扬。他强调，基础教育是国民教育体系的根基，是建设教育强县的基点，中小学是学生知识启蒙、品格塑造、习惯养成的关键时期，广大教师不仅是知识的传授者，更是学生成长的引路人，要始终坚守教育初心，用心用情呵护每一位学生成长，以饱满的教育热忱，创新 教育教学方法，不断提升教育工作水平，努力培养德智体美劳全面发展的社会主义事业建设者和接班人。

走访中，钟方成强调，各地各部门要始终坚持“教育强县”不动摇，把教育摆在优先发展的位置，全力支持教育事业发展，加强教师队伍建设，全面落实惠师政策，关心教师身心健康，倡导尊师重教良好社会风尚，全力办好人民群众满意的教育，推动教育强县建设再上新台阶。

永嘉县人大常委会主任胡宝锋先后来到黄田中心小学、瓯北中心小学、瓯北一中，开展教师节走访慰问活动，向辛勤耕耘在教育一线的全体教职工致以节日问候和美好祝愿。

每到一处，胡宝锋都实地察看校园环境与教学设施，亲切慰问了教师代表，详细了解学校办学规模、师资配备及教育教学等情况，认真倾听学校发展需求和教职工工作生活情况，充分肯定全体教职工深耕教育一线、潜心育人的责任担当。活动中，胡宝锋还通过视频连线方式，远程慰问永嘉县援疆教师代表，对他们扎根边疆支教的奉献精神致以崇高敬意，勉励大家牢记育人使命，履职尽责、笃行实干，圆满完成支教工作任务。

胡宝锋指出，教育是关乎千家万户的民生工程，广大教育工作者是永嘉教育事业发展的基石。希望大家持续提升专业素养和教书育人本领，当好学生健康成长、全面发展领路人。各有关部门和学校要切实关心关爱教师，落实各项保障举措，为他们安心从教、舒心从教营造良好环境。

永嘉县政协主席王晓雄先后来到沙头镇沙头中学、岩头镇永嘉二中、枫林镇枫林中心小学开展教师节走访慰问，向辛勤耕耘在一线的广大教育工作者送上节日祝福与诚挚问候。

每到一所学校，王晓雄实地察看校园环境，详细了解师资队伍配置、校园基础设施建设、特色教学模式等办学情况，认真听取各校教学工作汇报，对近年来各校教学质量稳步提升的成效予以肯定，并向全体教职员工致以节日问候。

王晓雄表示，教育是国之大计、党之大计，事关县域长远发展与民生福祉。希望广大教师和教育工作者坚守教育初心，落实立德树人根本任务，持续提升教学水平，全力推动教育高质量发展，不断培育德智体美劳全面发展的时代新人。同时相关部门和属地镇街主动对接协调，用心用情做好教师关心关爱工作，及时妥善解决学校发展过程中遇到的困难和问题。

永嘉县委副书记黄金锡到桥下、金溪镇开展教师节慰问活动。

黄金锡先后来到桥下镇中学、永临中学，金溪镇一小，察看学校基础设施建设和校园环境，详细了解学校及教师队伍建设、办学成果等情况，并亲切看望了教师代表，对大家为教育事业发展作出积极贡献表示感谢。

黄金锡表示，教育是民生之本、发展之基，学校要牢牢把握立德树人根本任务，持续建强师资人才队伍。要持续细化校园教学管理，深耕办学内涵、补齐发展短板，稳步提升办学质量与育人水平。同时，广大教师要以高尚师德立身、以精湛技艺从教，用心育人、潜心施教，全力助推学校办学品质提质增效。

来 源：永嘉发布

原标题： 县领导开展教师节走访慰问

记者 范海国、金伟聪、吴南杰、潘益风

本文转自：温州新闻网 66wz.com