平阳县领导开展教师节慰问

平阳发布 2026-09-10 12:59:44

连日来，在第42个教师节来临之际，孟晓斌、陈桂雷、曾上俊、陈栋、邱忠瑜等平阳县四套班子领导走访平阳县部分学校，看望慰问辛勤工作在教育一线的教师代表，向平阳县广大教师和教育工作者致以节日的问候和崇高的敬意，感谢他们为推动平阳教育事业高质量发展作出的积极贡献。

连日来，在第42个教师节来临之际，孟晓斌、陈桂雷、曾上俊、陈栋、邱忠瑜等平阳县四套班子领导走访平阳县部分学校，看望慰问辛勤工作在教育一线的教师代表，向平阳县广大教师和教育工作者致以节日的问候和崇高的敬意，感谢他们为推动平阳教育事业高质量发展作出的积极贡献。

9月8日，平阳县委书记孟晓斌先后前往鳌江镇古鳌头学校、萧江镇实验小学和麻步镇中心小学，看望慰问省第六轮“希望之光”选派教育帮扶教师王燕芳、吴勇、盖佳键、郭孝忠和市教坛新秀黄爱修、县先进教育工作者胡振听，与他们聊生活、谈教学、话发展，关心询问教学工作和生活状况，勉励他们要始终牢记为党育人、为国育才的光荣使命，涵养德高为范的师德师风，发扬爱岗敬业的优良传统，增强教书育人的能力水平，促进广大学生健康成长、全面发展。

孟晓斌指出，教育是功在当代、利在千秋的德政工程，办好人民满意的教育，既是回应群众期盼的民生答卷，也是支撑县域高质量发展的战略基石。各地各部门要坚定不移落实教育优先发展战略，持续加大教育投入，优化教育资源布局，加快推进教育重点项目建设，不断改善办学条件，不断夯实平阳县发展之基。要坚定不移推进教育优质均衡发展，深化城乡教共体建设，优化教师交流机制，推动优质教育资源向农村和薄弱学校延伸覆盖，以更公平的教育惠及广大群众。要坚定不移提升教育教学质量，持续加强高素质专业化教师队伍建设，把立德树人更好融入思想道德教育、文化知识教育、社会实践教育各环节，持续擦亮打响“优学平阳”品牌，为平阳高质量发展提供坚强的人才支撑。

9月9日，平阳县委副书记、平阳县长陈桂雷先后前往万全镇郑楼小学、昆阳镇新城小学、平阳中学开展教师节慰问活动，实地察看校园办学环境、教学设施配套、校园安全管理等情况，看望慰问市名师郑婉婉、正高级教师苏中巧、市教坛中坚郁志君等教师代表，认真倾听他们在教育教学、学校发展、师资建设等方面的想法与建议，勉励他们继续深耕教坛、潜心育人，用心用情当好学生成长引路人，持续为平阳教育高质量发展注入强劲动力。

陈桂雷指出，教育是国之大计、民生之本，平阳县广大教师和教育工作者扎根教育一线，为平阳教育事业稳步提质、持续向好发展夯实基础。属地乡镇和有关部门要聚焦教育提质增效目标，牢固树立教育优先发展理念，持续优化办学软硬件环境，全力保障学校高质量办学；要健全教师关爱培育体系，在职业发展、工作生活等方面为广大教师减负赋能、排忧解难，真正让尊师重教落到实处、见于实效。各学校要锚定立德树人核心目标，深化教育教学改革，建强骨干师资梯队，充分发挥名优教师辐射带动作用，全力推动平阳教育事业优质均衡发展。

9月8日，平阳县人大常委会主任曾上俊先后前往县实验中学、鳌江中学、浙鳌高级中学，看望慰问浙派名师曹晓春、市名教师叶登样、市民办教育优秀校长舒九铖等优秀教师代表，为他们送上节日的祝福与诚挚问候。走访慰问中，曾上俊详细了解各校办学特色、教学管理、师资建设、校园安全及新学期开学运行等情况，认真听取学校教育教学工作成效亮点。他指出，广大教师为平阳县教育事业发展、人才培养作出了重要贡献，希望全体教师紧跟新时代教育发展步伐，精进专业素养、创新 教学方法、优化育人方式，用心用情助力学生成长成才。相关部门和属地乡镇要持续加大教育资源投入，优化办学条件，完善师资保障与激励机制，帮助解决教师工作生活实际困难，不断增强广大教师的职业幸福感与归属感。

9月8日，平阳县政协主席陈栋先后前往腾蛟镇第一幼儿园、凤卧红军小学、平阳二中，看望慰问县名师黄苹苹、县最美班主任金海燕、正高级教师刘继伟，向他们致以节日问候和崇高敬意。走访慰问中，陈栋详细了解学校教育教学、师资队伍建设等情况，对广大教师默默耕耘、无私奉献的精神给予充分肯定。他勉励广大教师坚守立德树人初心，持续提升教学业务水平，努力培养更多德智体美劳全面发展的优秀人才。他叮嘱各地各部门要一如既往关心支持教育事业发展，切实为广大教师办实事、解难题，在全社会厚植尊师重教浓厚氛围，让广大教师安心从教、热心从教、舒心从教。

9月9日，平阳县委副书记邱忠瑜前往水头镇第四小学、山门镇中心小学、平阳县会文中学，看望慰问市名教师钱慧、市师德楷模郑月容、市乡村美育使者周舒怡，向一线教师和教育工作者致以节日问候和诚挚祝福，感谢大家为平阳教育事业的付出和贡献。邱忠瑜希望广大教师牢记初心使命，弘扬高尚师德，潜心立德树人，积极探索教学方法，提升育人本领，当好学生成长的“引路人”。属地乡镇和相关部门要坚持教育优先发展战略，全力支持教育事业发展，加强统筹协调，优化资源配置，改善办学条件，关心教师身心健康，营造尊师重教的浓厚社会氛围。

来 源：平阳发布

原标题： 县领导开展教师节慰问

记者 徐远虑、张蔚旻、李凌峰、李梦、鲍思冲、陈云散等

本文转自：温州新闻网 66wz.com