平阳发布 2026-09-10 13:01:48

9月9日，平阳县庆祝第42个教师节大会召开。

9月9日，平阳县庆祝第42个教师节大会召开。平阳县委书记孟晓斌在会上强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述，全面落实全国和省、市相关会议的部署要求，以办好人民满意的教育为价值追求，以服务高质量发展为战略使命，以改革创新为根本动力，全面推进现代化教育强县建设，为平阳加快提升发展、奋力打造共富先行样板提供有力支撑。

平阳县委副书记、平阳县长陈桂雷主持会议。平阳县领导曾上俊、陈栋、邱忠瑜、屠霁霞、华怀健、白福文等参加会议。

孟晓斌代表平阳县委县政府向辛勤耕耘在教育战线上的广大教师和教育工作者致以节日的问候和崇高敬意，向所有关心支持平阳教育事业发展的社会各界人士表示感谢。他指出，近年来，平阳县委、平阳县政府聚力打造“优学平阳、优教强城”品牌，在全体教育人的辛勤耕耘和共同努力下，平阳教育质量节节攀升、教育队伍向优向强，教育各项事业一路攀高向前，取得了良好成效。迈上“十五五”新征程，平阳正加快推进提升发展，向着“双千亿”经济强县迈进，教育发挥着至关重要的支撑作用，要锚定“加快建设现代化教育强县，办好人民满意的教育”总体目标，坚决落实立德树人根本任务，持续深化教育综合改革，推动平阳教育事业持续攀高向新、再创佳绩。

孟晓斌强调，要突出立德树人，强化思政引领，提升创新能力，促进全面发展，全力培育富有时代担当的“红都少年”、敢想敢试敢首创的新时代平阳少年。要突出优质均衡，构建高品质托幼一体化公共服务体系，让学前教育更有温度；加快全国义务教育优质均衡发展县创建步伐，让义务教育更有品质；深化“县中崛起”行动，让普高教育更有影响；深化中高职一体化教共体建设，让职业教育更有特色。要大力弘扬教育家精神，将其贯穿教师队伍建设全过程，通过选优名校长、锻造名班主任、育强名教师，引育德才双优的平阳名师，打造高素质专业化教师队伍。要突出教育优先，真正把教育放在心上、抓在手上、扛在肩上，以最强领导抓教育、以最强保障抓教育、以最浓氛围抓教育，树牢崇学重教的平阳风尚。

孟晓斌希望，平阳县广大教师和教育工作者始终牢记初心使命，继续以赤诚之心、奉献之心、仁爱之心投身教育事业，扎根红都沃土，奋力书写平阳教育高质量发展新篇章，为加快打造共富先行平阳样板作出新的更大贡献。

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原标题： 平阳县庆祝第42个教师节大会召开

记者 张炜、鲍思冲

本文转自：温州新闻网 66wz.com