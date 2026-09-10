平阳发布 2026-09-10 13:01:48

9月9日，平阳县集中整治群众身边不正之风和腐败问题攻坚推进大会召开。

9月9日，平阳县集中整治群众身边不正之风和腐败问题攻坚推进大会召开。平阳县委书记孟晓斌在会上强调，要深入学习贯彻习近平党建思想和习近平总书记关于整治群众身边不正之风和腐败问题的重要指示批示精神，按照中央纪委国家监委、省委省政府和市委市政府部署要求，牢固树立和践行正确政绩观，坚持超常规攻坚、强有力决战，取得更多标志性、综合性成果，不断增强人民群众的获得感幸福感安全感。

平阳县领导陈桂雷、邱忠瑜、屠霁霞、许绍策、洪志亮、华怀健、林华、詹强、白福文、钱况、盖军、宋方剑出席会议。

孟晓斌充分肯定了今年以来集中整治工作取得的新进展新成效。他指出，今年以来，平阳县上下坚决贯彻上级部署要求，有力推动集中整治攻坚，责任持续压实、问题有力化解、机制日益健全，取得了阶段性成效。在充分肯定成绩的同时，要锚定目标不动摇，坚决克服松劲歇脚、疲劳厌战等心态，拿出“决战必决胜、收官不收场”的攻坚态势，确保圆满完成集中整治各项任务。

孟晓斌强调，要把群众满意不满意作为检验工作的标准，实打实解决一批突出问题和急难愁盼，全力打造更多集中整治的标志性成果。要攻坚突出问题整治，把高标准农田建设、农村集体“三资”管理、医保基金管理、养老服务等全国性整治项目作为重中之重，以更硬的举措打好集中整治攻坚决战。要攻坚民生领域信访治理，严格落实领导干部包案化解和接访下访制度，全面开展“回头看”，全力推进信访工作法治化，确保社会大局平稳安定。要攻坚正风肃纪反腐，严格落实中央八项规定精神，持续健全完善党员干部日常监督管理体系，落实风腐同查同治，用好大数据监督等手段，深挖细查新型腐败和隐性腐败，营造风清气正的政治生态。

孟晓斌要求，要领导带头、层层落实，坚持各级党委（党组）书记亲自抓、负总责，落实班子成员“一岗双责”和职能部门主管监管责任，形成上下联动、齐抓共管的攻坚态势。要统筹推进、巩固成果，坚持“小切口”精准破题，紧盯突出问题，形成更多可复制推广的经验做法；要把集中整治同巩固拓展正确政绩观学习教育成果、推动提升发展、促进共同富裕等重点工作有机融合，确保交出高质量发展和高水平安全良性互动的高分答卷。

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原标题： 全县集中整治群众身边不正之风和腐败问题攻坚推进大会召开

记者 徐远虑、鲍思冲

本文转自：温州新闻网 66wz.com