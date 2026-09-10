苍南发布 2026-09-10 13:01:48

在第42个教师节来临之际，副市长、苍南县委书记张本锋，代苍南县长孟晓晨，苍南县人大常委会主任林森森，苍南县政协主席叶信迪等苍南县四套班子领导，分别带队走进苍南县部分中小学，看望慰问广大教师和教育工作者，向他们致以崇高敬意和节日问候，感谢他们为苍南教育高质量发展作出的积极贡献。

在第42个教师节来临之际，副市长、苍南县委书记张本锋，代苍南县长孟晓晨，苍南县人大常委会主任林森森，苍南县政协主席叶信迪等苍南县四套班子领导，分别带队走进苍南县部分中小学，看望慰问广大教师和教育工作者，向他们致以崇高敬意和节日问候，感谢他们为苍南教育高质量发展作出的积极贡献。

9月8日，副市长、苍南县委书记张本锋一行先后前往苍南中学、灵溪镇第三中学看望一线教师代表，向苍南县广大教师和教育工作者致以节日问候，对他们为苍南教育高质量发展作出的贡献表示感谢。

在苍南中学，张本锋与正高级教师叶兰留及4位名优教师亲切交谈，详细了解其教学科研、专业发展情况，对老师们深耕讲台、潜心育人的付出给予充分肯定。他指出，要持续深化“县中崛起”工程，充分发挥苍南中学县域教育龙头作用，辐射带动苍南县教育质量整体提升；要扎实用好“秉政教育基金”，重点投向教学研究、人才引育等关键领域，为教育高质量发展赋能。广大教师要坚守育人初心，精进专业本领，潜心立德树人，努力培养更多担当有为的时代新人。

来到灵溪镇第三中学，张本锋看望了校足球教练团队，并送上关切问候和节日祝福。他对学校坚持“以球育人”理念、倡导“踢好球、读好书、做好人”育人导向的办学实践表示认可，肯定学校深耕球类特色体育教育、培育品行端正、体魄强健、全面发展优秀学子的成效。希望教师团队深耕专业训练，打磨教学方法，在提升学生运动技能的同时锤炼意志品格，培养更多德智体美劳全面发展的后备人才。

9月9日，苍南县委副书记、代苍南县长孟晓晨一行走访慰问一线教师代表，向广大教师、教育工作者致以节日的诚挚问候。

在苍南县江滨实验小学，孟晓晨向省教坛新秀培养对象林琴等一线教师送上节日祝福，并详细了解学校发展历程、师资队伍建设等情况，寄语广大教育工作者要坚守育人初心，引导学生勤学新知识、练就新本领，培养更多德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，推动苍南教育事业高质量发展再上新台阶。

在灵溪镇第一实验中学教育集团江滨校区，孟晓晨实地察看校园环境，亲切慰问教师代表，详细了解办学特色、教学改革推进情况。作为县城老牌中学名校，该校区体育氛围浓厚，培育出篮球国手吴前及多名浙BA篮球明星。孟晓晨对学校办学理念给予肯定，叮嘱要牢牢把握立德树人根本任务，发挥体育育人特色优势，让学生在运动中强健体魄、磨炼意志、增强抗挫能力，为苍南高质量发展输送更多栋梁之材。

9月8日，苍南县人大常委会主任林森森一行先后来到苍南县第一实验小学、灵溪中学（三禾高中）及藻溪小学，亲切看望一线教师代表，实地察看校园环境，详细了解学校教育教学、师资建设及办学运行情况，并向广大教师和教育工作者致以节日问候和崇高敬意。

看望慰问中，林森森勉励广大教师坚守教育初心，勇担育人使命，落实立德树人根本任务，用真情呵护每一位学生健康成长。他希望骨干教师在学科引领、团队建设中能继续发挥示范作用和专业优势，做好“传帮带”，带动更多青年教师成长成才。另外，学校要立足区位优势，办出特色、办出水平，让更多孩子在家门口享有公平而有质量的教育。

苍南县政协主席叶信迪一行先后来到宜山高级中学、钱库镇第三小学及金乡镇第二小学教育集团（梅峰校区），走进校园与一线教师面对面交流，亲切慰问吕德丰、陈肖慧、蔡万顿等市名师下沉对象，为他们送上鲜花和慰问金，并对广大教育工作者长期以来为教育辛勤付出表示衷心感谢。

慰问中，叶信迪指出，广大教职工要坚守教育初心，恪守师德规范，用心呵护每一位学生。同时，他鼓励教师们继续发扬爱岗敬业精神，提升教学业务水平，办好人民满意的教育，推动苍南县教育事业再创佳绩、再谱新篇。

苍南县领导林霄、苏海鸥、郑贤跑等参加慰问。

来 源：苍南发布

原标题： 苍南县四套班子开展教师节慰问活动

记者 李虹蝶、林明明、李静静、江秀清

本文转自：温州新闻网 66wz.com