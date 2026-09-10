龙湾区领导开展教师节走访慰问

龙湾发布 2026-09-10 12:58:55

在我国第42个教师节来临之际，连日来，夏禹桨、张纯芳、吴昌亮等龙湾区领导分别深入辖区各校开展教师节走访慰问。

在我国第42个教师节来临之际，连日来，夏禹桨、张纯芳、吴昌亮等龙湾区领导分别深入辖区各校开展教师节走访慰问，亲切看望一线教职员工，向龙湾区广大教育工作者致以诚挚节日问候和美好祝愿，营造尊师重教浓厚氛围，全力助推龙湾教育事业提质升级。

龙湾区委书记、温州湾新区党工委副书记夏禹桨先后走访星海实验中学、温州湾实验小学，实地察看校园风貌、教学配套设施，详细问询各校特色办学体系、校本课程打造、青年教师培育及年度办学成效等重点工作，对两所学校立足片区需求、深耕特色办学、精准赋能学生成长的务实举措给予充分肯定，并与在岗教师面对面交流，细致了解教学工作、岗位成长与生活状况，对全体教职工默默坚守讲台、潜心立德树人的奉献精神给予高度评价。

夏禹桨强调，教育是事关长远的战略工程、惠及万家的民心工程，是区域转型升级、积蓄发展动能的重要支撑。龙湾区上下要始终坚持教育优先发展导向，持续深化教育领域改革创新，系统搭建阶梯式教师培育体系，锻造高素质专业化师资队伍。各职能部门要主动靠前、精准服务，细化落实教师激励、权益保障、成长赋能等暖心政策，切实增强广大教育工作者的职业认同感与自豪感。各学校要牢牢守住立德树人根本任务，持续迭代育人理念、优化育人模式，深耕品质教育、擦亮办学品牌，全方位培育德智体美劳全面发展的新时代青少年，为龙湾教育高质量发展筑牢根本、夯实根基。

龙湾区人大常委会主任张纯芳先后走访浙师大附属温十五中教育集团、龙湾区瑶溪第一小学，实地查看校园设施、办学环境，详细了解学校集团化办学、特色课程、师资建设等工作，与教师代表亲切座谈，倾听一线心声。他肯定各校办学成效，勉励广大教师涵养高尚师德、深耕教学一线，精进育人本领、当好引路人。他表示，龙湾区人大将持续聚焦教育民生，紧盯教育政策落实、师资保障、资源均衡等重点工作，强化监督履职，全力护航龙湾教育事业高质量发展。

龙湾区政协主席吴昌亮来到星海实验中学、温州湾实验小学，向教师们致以节日祝福和问候，感谢全体教师扎根教坛、默默奉献，坚守育人初心、践行教育使命。他表示，教育是区域发展的核心支撑，广大教师是教育提质的中坚力量。希望全体教育工作者持续创新 教学方法、提升育人质效，以爱育爱、以智启智。龙湾区政协将持续立足职能，聚焦教育发展重点难点，积极建言献策、汇聚社会力量，全力助力龙湾教育提质增效、稳步发展。

来 源：龙湾发布

原标题： 区领导开展教师节走访慰问

记者 余平、新如、张静、盛亮、冠乐

本文转自：温州新闻网 66wz.com