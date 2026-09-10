鹿城区四套班子领导开展教师节慰问

鹿城发布 2026-09-10 13:00:51

在我国第42个教师节来临之际，连日来，张崇波、何占宇、贾焕翔、周基斌、陈久喜等鹿城区领导分别走访慰问一线教职员工，向鹿城区广大教师和教育工作者致以节日祝福。

在我国第42个教师节来临之际，连日来，张崇波、何占宇、贾焕翔、周基斌、陈久喜等鹿城区领导分别走访慰问一线教职员工，向鹿城区广大教师和教育工作者致以节日祝福。

鹿城区委书记张崇波来到温州市绣山中学，参观科创实验室、学科拓展中心、学生成长指导站等，详细了解学校在课程改革、分层教学等方面探索实践，并指出，中学阶段是创新思维和综合能力“拔节生长”的黄金期，学校要在课程体系迭代、学教方式变革上持续领跑，主动打破围墙、敞开校门，推动校际资源共享、师资互培、课程共建，辐射带动区域教育共同体建设，为鹿城学子铺就更宽广和多元的成长赛道。

在温州市第二实验小学，张崇波参观多巴胺餐厅、年度汉字展示区、学生艺术天地等育人空间，详细了解“人工智能＋教育”试点建设情况，寄语学校要持续擦亮“人工智能＋教育”特色品牌，把创新 教育贯穿教育活动全过程，以智慧教育赋能因材施教，以场景重构激活学习潜能，让“会读书的人”成长为“会创造的人”。

在温州市第二十九幼儿园，张崇波走进班级活动室、户外游戏区和心理沙盘室等功能空间后指出，学前教育是“五育并举”的起点，是扣好立德树人“第一粒扣子”的关键阶段，希望幼儿园遵循幼儿身心发展规律，树立“健康第一”教育理念，重视加强体育、美育和心理健康教育，让孩子们在生活化、游戏化的课程中涵养习惯、激发想象、润泽心灵，守护好孩子们最纯真的童年底色。

慰问中，张崇波向广大教师的辛勤付出致以敬意和感谢，希望大家牢记习近平总书记殷殷嘱托，坚定不移落实立德树人的时代责任，锚定“办好人民满意的教育”目标，紧扣“服务发展”航向，激活“改革创新”动能，主动参与做深做透“两篇大文章”，持续擦亮“首位教育、学在鹿城”金字招牌。

鹿城区委副书记、鹿城区长何占宇先后来到温州市教育教学研究院附属学校教育集团学院路校区、温州市第四幼儿园府前园区和温州市广场路小学，详细了解学校办学理念、课程设置、基础设施建设等情况。何占宇指出，教师一职使命光荣、任重道远，承担着培根铸魂、启智润心的时代重任。广大教育工作者要大力弘扬和践行教育家精神，提升品行修为、练就过硬本领，既做传道授业的园丁，更做启思导学的导师，引导学生发现闪光点、养成好习惯、唤醒内驱力，努力为其营造身体健康、心情开朗的温馨成长环境。学校要充分发挥资深教师“传帮带”作用，助力青年教师从“站稳讲台”到“站好讲台”，用更优质的教学模式、更舒适的校园氛围，办出更高水平的教育、培养更多栋梁之材。相关单位要一如既往地重视发展教育事业，在全社会营造尊师重教的良好氛围，努力办好人民满意的教育。

鹿城区人大常委会主任贾焕翔来到温州市双屿中学、温州市鞋都第三小学和温州市第二十四幼儿园，看望一线教职员工。他表示，希望广大教育工作者要坚守教育初心，把更多精力放在教学上、放在学生身上，静下心来钻研课堂，沉下身去陪伴成长，以好教风带好学风、正校风，培养更多有用之才。相关单位要把关爱教师放在心上、落到实处，让广大教师在岗位上有幸福感、事业上有成就感、社会上有荣誉感。

鹿城区政协主席周基斌来到温州市第八中学、温州市第二十七幼儿园和温州大学附属第一实验小学，看望一线教职员工。他表示，教师是立教之本、兴教之源。希望大家要牢记为党育人、为国育才的初心使命，当好“大先生”、做好引路人，不断提升教书育人本领，以智慧教学和仁爱关怀守护学生成长，帮助孩子们“扣好人生第一粒扣子”，努力培养出更多、更优秀、更能适应时代发展需要的人才。

鹿城区委副书记陈久喜来到温州市临江小学、温州市第十五幼儿园上戍校区和温州市第三十中学，看望一线教职员工。他表示，希望广大教育工作者要落实立德树人根本任务，不断提升教书育人本领，锤炼品德修养，引导学生树立远大理想，坚持提升综合素质与创新能力，当好学生成长的引路人。

来 源：鹿城发布

原标题： 区四套班子领导开展教师节慰问

本文转自：温州新闻网 66wz.com