洞头区领导开展教师节慰问活动

洞头发布 2026-09-10 13:01:41

在第42个教师节到来之际，洞头区领导何莉平、刘素婷、林铁、方烨等深入洞头区中小学和幼儿园开展教师节慰问活动。

在第42个教师节到来之际，洞头区领导何莉平、刘素婷、林铁、方烨等深入洞头区中小学和幼儿园开展教师节慰问活动，实地了解学校办学运行情况，与一线教师亲切交流、倾听心声，向默默耕耘在教育一线的全体教育工作者致以节日的问候和崇高敬意，为他们送去党委政府的关怀与温暖。

“老师们辛苦了，感谢你们为教育事业的辛勤付出，祝大家节日快乐！”洞头区委书记何莉平先后来到洞头区第一中学、温州大学附属海霞中学，向优秀教师代表送上鲜花和诚挚祝福，关切询问教师们的工作生活情况。何莉平对各位教师扎根教育一线、潜心教书育人的奉献精神给予肯定，勉励大家永葆育人热忱，深耕科研教学一线，精进业务本领，争做师德榜样，持续提升育人质量。

慰问中，何莉平还详细了解了各学校在校园建设、教学管理、人才培养、师资力量等方面的情况。她强调，教育是最大的民生，关乎千家万户的期盼，也关乎洞头的长远发展。各学校要深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述，紧扣立德树人这一根本任务，聚焦洞头区教育发展实际需求，扎实推进教育教学改革，补齐区域教育发展短板，不断优化办学条件、提升办学品质，全力办好群众满意的海岛教育。洞头区委、洞头区政府将一如既往地关心和支持教育事业发展，坚定不移实施教育优先发展战略，大力弘扬尊师重教优良传统，努力为广大教师营造安心从教、热心从教、静心从教的良好环境。

洞头区人大常委会主任刘素婷带队先后来到实验中学、元觉幼儿园、霓屿幼儿园，看望慰问一线优秀教师代表。每到一处，刘素婷都与教师代表亲切交谈，细致询问大家的工作生活、待遇保障等实际情况，认真了解学校办学运行、教育教学开展等现状，对广大教师潜心育人、无私奉献的敬业担当给予充分肯定，向全体教育工作者致以诚挚的节日问候，勉励大家坚守教育初心，厚植育人情怀，立足岗位履职尽责。刘素婷指出，教师是教育发展的第一资源，肩负着立德树人的重要使命。希望广大教育工作者继续深耕教学一线，用心用情做好教书育人各项工作，为洞头区教育事业高质量发展贡献智慧力量。

洞头区政协主席林铁一行先后前往实验小学、教育第三幼儿园、北岙小学，向扎根教育一线、默默耕耘奉献的教师们，致以节日的美好祝福和诚挚的慰问。同时勉励教师们要始终坚守教育初心，永葆对教育事业的满腔热忱，持续精进教学本领、提升教学质量，积极探索创新 教学方式方法，切实扛起守护学生身心健康、助力学生成长成才的责任与担当，凝心聚力、笃行实干，为推动洞头教育事业高质量发展贡献更多力量、作出更大贡献。

洞头区委副书记方烨带队走进东屏中心小学、霓屿滨海实验学校、大门新城实验学校、大门幼儿园，同优秀教师、优秀教育工作者面对面沟通，细致倾听教师们的工作日常与生活诉求。方烨对教师们扎根海岛讲台、坚守育人岗位的付出予以高度认可，感谢大家为洞头教育发展倾注的心血。同时要求各相关单位做实做细教师服务保障，切实为教师排忧解难，营造尊师重教的浓厚社会氛围。

来 源：洞头发布

原标题： 区领导开展教师节慰问活动

本文转自：温州新闻网 66wz.com