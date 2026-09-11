温州日报 2026-09-11 08:13:26

昨天，市委召开专题会议研究推动基本公共服务一体化工作。省委常委、市委书记张振丰强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于共同富裕的重要论述，聚焦落实习近平总书记“4+1”重要要求和省委“132”总体工作部署，以改革思路扎实推进基本公共服务一体化，聚焦提质增效打造标志性成果，让群众有更多实实在在的获得感、幸福感，为做强“一圈一极一中心”、加快推动高质量发展建设共同富裕示范区市域样板提供更有力支撑。

昨天，市委召开专题会议研究推动基本公共服务一体化工作。省委常委、市委书记张振丰强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于共同富裕的重要论述，聚焦落实习近平总书记“4+1”重要要求和省委“132”总体工作部署，以改革思路扎实推进基本公共服务一体化，聚焦提质增效打造标志性成果，让群众有更多实实在在的获得感、幸福感，为做强“一圈一极一中心”、加快推动高质量发展建设共同富裕示范区市域样板提供更有力支撑。

会议听取我市基本公共服务一体化工作情况及重点任务进展汇报。会议指出，基本公共服务一体化是加快推动高质量发展建设共同富裕示范区市域样板的内在要求，是温州城市发展迈上更高台阶的基础桩。各地各部门要深刻把握基本公共服务一体化的重大意义和极端重要性，提高政治站位、扛起使命担当，坚持改革破题、强化精准补短，真正把这项民生工程牢牢抓在手上、干到群众心坎上，以实绩实效助力高质量发展、促进共同富裕。

会议强调，要紧扣“基本公共服务”和“一体化”两个关键词，坚持以人为本的价值逻辑、精准匹配的发展逻辑、系统集成的治理逻辑，突出“人工智能+”赋能，尽力而为、量力而行，整合资源、盘活存量，持续推动基本公共服务提质增效。要聚焦“一老一小一弱一残”等关键切口，打造群众有感的标志性成果，具体要突出“统筹调配”，健全与人口变化相适应的教育资源配置机制，完善随迁子女就学保障机制；要突出“县乡一体”，完善分级诊疗体系，狠抓基层医疗卫生机构标准化建设，推动“大病不出市、小病不出县、基层好就医”；要突出“融合发展”，拓展“医康养护助”融合改革、“邻呼我帮·暖心助老”试点成效，打响党建统领下的社区助老服务品牌；要突出“产教融合”，加强“5+5+N”产业链AI应用场景和紧缺岗位清单化对接，抓细抓实低收入家庭就业帮扶、在外温籍青年就业回归、“新温州人”扩面就业和新就业群体服务保障；要突出“智慧韧性”，聚焦“人工智能+未来人居”，统筹推进设施再造、中试转化、场景落地、应用赋能，持续打造一流人居环境；要突出“兜牢底线”，提升参保覆盖面与参保质量，强化政策普及落地。

会议要求，要构建全市“一盘棋”工作格局，强化方案谋划和任务统筹，完善工作推进机制，做到高效协同、闭环运行，持续推动公共服务一体化改革走深走实。

市领导王军、陈应许、章月影、黄阳栩参加会议。

来 源：温州日报

原标题： 市委专题研究推动基本公共服务一体化工作

聚焦提质增效打造标志性成果 不断增强群众获得感幸福感

记者 郑序

本文转自：温州新闻网 66wz.com