温州日报 2026-09-11 08:14:40

昨天下午，市委副书记、市长张文杰应邀出席2026年全市政协主席读书会暨县（市、区）政协工作经验交流会，作全市经济社会发展形势报告。市政协主席施艾珠主持。

温州网讯 昨天下午，市委副书记、市长张文杰应邀出席2026年全市政协主席读书会暨县（市、区）政协工作经验交流会，作全市经济社会发展形势报告。市政协主席施艾珠主持。

张文杰指出，全市政府系统深入学习贯彻习近平总书记重要讲话重要指示批示精神，全面落实中央、省委省政府决策部署，牢固树立和践行正确政绩观，坚持产业强市，新旧动能提速转换；坚持协同发力，需求结构持续优化；坚持系统集成，改革开放走深走实；坚持规划引领，城市能级加快跃升；坚持民生优先，缩差共富取得实效；坚持极限思维，平安建设深入推进。下步将加力推进“十大攻坚”，奋战三季度、跑好下半场，坚定扛起“经济大市挑大梁”责任担当，奋力实现“十五五”发展精彩开局。

张文杰强调，要着力推动创新发展全面成势，深化教科人一体改革发展，推进“两新”深度融合，全力竞逐人工智能赛道。要着力推动主导产业攀高向强，攻坚产业集群培育，壮大优质企业梯队，做强产业发展平台。要着力推动服务业扩能提质，做强生产性服务业，做优生活性服务业，强化服务业发展支撑。要着力推动消费扩容升级，扩大消费基本盘，培育消费新热点，促进房地产市场平稳健康发展。要着力推动投资提质增效，提速重大项目建设，狠抓重大项目招引，加强重大项目谋划。要着力推动改革攻坚突破，迭代深化一批重大改革，创新推出一批改革项目，向上争取一批改革试点。要着力推动开放强市建设，建强开放大通道，开拓国际新市场，培优外贸新业态。要着力推动城市内涵式发展，深化区域协同发展，加快“五城三园”建设，扎实推进城市更新，厚植城市文化底蕴。要着力推动全面绿色转型，加快构建新型能源体系，加大节能降碳力度，加强绿色交通建设，持续提升生态环境质量。要着力推动共富先行示范，加快区域协调发展，促进群众持续增收，优化公共服务供给，深化平安温州建设。

施艾珠要求，全市各级政协组织和广大政协委员要提高站位、把牢方位、找准定位，在把握大势中广泛凝心聚力，在服务大局中彰显政协作为，在履职尽责中展现委员风采，为推动温州高质量发展贡献更多智慧力量。

来 源：温州日报

原标题： 张文杰在全市政协主席读书会上作经济社会发展形势报告

奋力实现“十五五”发展精彩开局

记者 缪眎眎

本文转自：温州新闻网 66wz.com