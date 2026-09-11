温州日报 2026-09-11 08:34:37

国庆长假出游，温州旅客有了新选择。9月29日起，浙江长龙航空将开通温州至曼谷直飞航线。

温州网讯 国庆长假出游，温州旅客有了新选择。9月29日起，浙江长龙航空将开通温州至曼谷直飞航线。这是长龙航空继开通杭州至曼谷航线后，在浙江布局的又一条赴泰航线，以此进一步织密华东赴泰航线网络，为我市及浙南地区旅客假期出境游提供更加便捷的空中通道。

据悉，2026年9月29日至10月9日期间，该航线班期为每周二、四、六，即9月29日、10月1日、10月3日、10月6日、10月8日，共执行5个往返班次。去程航班GJ8615计划于北京时间23:00从温州龙湾国际机场起飞，当地时间次日02:10抵达曼谷素万那普国际机场；返程航班GJ8616计划于当地时间03:10从曼谷素万那普国际机场起飞，北京时间07:55抵达温州龙湾国际机场。以上时间均为当地时间。旅客可通过长龙航空官网、官方App及微信小程序查询航班动态、预订机票。

该航线采用夜班机运行模式，旅客晚间从温州起飞、机上休息，次日凌晨抵达曼谷后即可开始游玩；返程凌晨从曼谷起飞、清晨抵达温州。对于假期有限的旅客而言，这一安排有助于降低住宿成本、延长有效游玩时间，最大化释放长假出行价值。当前，中泰互免签证协定进一步降低了出行门槛，让“说走就走”的曼谷之旅更加触手可及。

曼谷是泰国首都和最大城市，也是东南亚重要的交通枢纽和旅游目的地。大皇宫、玉佛寺、湄南河畔水上集市、暹罗商圈以及地道的泰式美食，吸引着众多游客。

航线开通恰逢国庆长假，呼应假期集中释放的出行需求，是长龙航空持续推进航文旅融合发展、精准服务市场需求的又一次落地实践。开航同期，长龙航空将推出开航特惠票（国庆限量）与直播间限时秒杀等福利活动，以更实惠的价格、更贴心的航空服务，带给旅客舒适的出行体验。

来 源：温州日报

原标题： 国庆出游新选择！温州至曼谷直飞航线9月29日开通

记者 张晨

本文转自：温州新闻网 66wz.com