温州日报 2026-09-11 08:35:52

“向改革要动力，向市场要活力。”市发展改革委相关负责人告诉记者，作为全国10个要素市场化配置综合改革试点地区之一，温州正紧扣杭甬温要素市场化配置综合改革工作部署，持续破除体制机制障碍，推动优质资源向新质生产力领域高效集聚。

温州网讯 从拿地平均等半年，到如今最快2个月就能开工；从人才评价“论文说了算”，到企业自己说了算——近日，温州要素市场化配置综合改革试点迎来一周年。一年间，温州要素市场化配置综合改革试点的“闯关”之路，跑出了实实在在的加速度：工业用地供应量增长超三成，千余名产业人才由企业自主认定“上位”，百亿信用贷款落地生效……改革这把“钥匙”，正转动着温州民营经济高质量发展的新齿轮。

时间回到2025年9月，国务院正式批复杭甬温要素市场化配置综合改革试点，试点时间两年。这是温州目前唯一一个列入国家发展改革委试点的重点改革任务，事关长远、影响深远。一年来，温州紧扣改革部署，聚焦技术、土地、人力资源、数据、资本、资源环境及要素协同七大领域，大胆破题、系统推进，让要素“活水”加速流向新质生产力最需要的地方。目前，17项改革任务已列入省级重点任务清单，6项温州经验在全省推广，2项典型案例通过国家发改委案例评审，十余项可复制可推广的创新做法正在加速成型。

在龙湾区产教西单元F-14-03a地块，经过12轮激烈角逐，地价和亩均贡献双双触顶后，10家企业进入摇号环节，最终由浙江贝勒电器有限公司竞得。这样的场景，自去年以来已非个例。温州“七山二水一分田”，土地资源先天紧张，好项目“等地开工”曾是常态。针对用地问题，我市在数据评价的基础上，率全省之先构建“产业准入+限地价限亩均贡献+公开摇号”的工业用地供地机制，推动有限土地资源向优质项目精准配置。机制一变，局面大开：全市工业用地供应量同比增长33%，供地周期从平均6个月压缩至2个月，企业拿地成本大幅降低。

融资难、融资贵，是民营企业绕不开的老话题。针对融资问题，我市依托民间金融等改革，构建千亿产业基金集群，打造“创投温州”“温企航·加速器”数字化平台，深化“数据得贷”“债券融资直通车”机制，持续探索“股债贷”联动，为企业全生命周期提供融资支撑。截至目前，全市累计投放“个体码上贷”“科创指数贷”等特色信贷产品近2000亿元，备案私募股权基金管理规模超350亿元，境内外上市企业增至53家，让资本活水真正流到了民企心坎上。

针对以往人才评价与使用脱节的问题，我市深化“问企识才”改革，支持重点企业、行业协会开展职业技能等级自主认定、职称自主评价。去年一年，通过“问企识才”自主认定D、E、F类人才超1200人、技术技能人才3.4万人。与此同时，针对劳动力供需结构性矛盾，我市推出“招培评就”一体化就业服务改革，与贵州黔南建立劳务协作机制，推动东西部人力资源优势互补，企业招工与劳动者就业之间的“错配”正在被一一化解。

科技成果从实验室走向生产线，往往卡在“从0.9到1”的最后一公里。针对成果转化问题，我市创新构建科技成果转化“二次救济”风险减量机制，开发科技成果转化费用损失专项保险，突破传统保险“只赔不救”的局限。目前，累计投保项目达到20个，实现投保项目100%转化。温州柯瑞普科技有限公司的“隧道内无线智能感知系统”项目，正是在专家团队技术指导与保险资金的双重保障下，攻克了关键技术难题，一度停滞的专利项目重新“活”了过来。

数据要素改革同样跑出加速度。我市率先推出数据要素“四证联办”机制，企业只需提交一份申请，即可同步办理数据产权登记、数据知识产权登记、数据资产登记及数据安全合规评审四项业务，告别“多头跑、反复交”。更接地气的是，创新推出“AI行业翻译官”机制，998名“翻译官”入企诊断，把企业痛点、难点转化为可落地的智能化解决方案，截至目前，“AI行业翻译官”已累计走访企业1034家，形成场景需求578份，打造垂类应用及智能体349个。

“向改革要动力，向市场要活力。”市发展改革委相关负责人告诉记者，作为全国10个要素市场化配置综合改革试点地区之一，温州正紧扣杭甬温要素市场化配置综合改革工作部署，持续破除体制机制障碍，推动优质资源向新质生产力领域高效集聚。一年的探索只是序章，更大的改革红利正在路上。

来 源：温州日报

原标题： 改革一年，温州要素“活水”加速流向新质生产力

记者 张晨

本文转自：温州新闻网 66wz.com