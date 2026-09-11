今日永嘉 2026-09-11 08:40:11

步入九月，暑气尚未完全消散，永嘉县岩头镇溪山大街的栾树已悄然捎来秋意。

步入九月，暑气尚未完全消散，永嘉县岩头镇溪山大街的栾树已悄然捎来秋意。道路两侧栾树花果同枝，细碎金黄的花序与粉橙艳红的蒴果交错缀满枝头，一树斑斓、层叠出彩，在蓝天映衬下格外明艳亮眼。一排排栾树沿街次第铺展，缤纷色彩绵延蔓延，为城镇街巷披上独有的秋日亮色。

“每一年看到栾树开出黄花、挂上灯笼果，就知道暑天快要收尾了。”附近居民感慨道，“平日里路过，抬眼便是满树繁花盛景，看着心里格外舒畅。”沿街成行的栾树，串联起初秋景致，让灵动秋色在街巷间缓缓流淌。

栾树，是大自然专属的季节信使。别名木栾、栾华的栾树三季皆有景致，春日枝叶青翠繁茂，夏日满树金黄繁花，秋日彩果缀满枝头，风姿绚丽、景致各异。眼下秋意渐浓，正值栾树最佳观赏期，株株栾树静立街边，将秋日讯息温柔传递给每一位过往行人，为岩头镇勾勒出温柔浪漫的秋日画卷。

来 源：今日永嘉

原标题： 栾树盛放斑斓如画 永嘉街巷悄然披上秋色

作者： 刘曦

本文转自：温州新闻网 66wz.com