温州日报 2026-09-11 09:03:34

昨天，瓯海区2026年全国科普月启动仪式暨科普嘉年华举行。现场发布了8条Citywalk（城市漫步）研学路线，巧妙地将科普场景融入城市肌理，拉近科学与大众的距离。

温州网讯 昨天，瓯海区2026年全国科普月启动仪式暨科普嘉年华举行。现场发布了8条Citywalk（城市漫步）研学路线，巧妙地将科普场景融入城市肌理，拉近科学与大众的距离。

8条Citywalk研学路线覆盖农科劳动、工业智造、城市文脉、塘河文明、非遗科创、生命科学、城市安全、山海生态八大主题。它们不仅是一条条游览路线，更是城市的“科学脉络”，让市民在轻松的漫步中感受科学魅力，真正实现“处处有科普、步步学科学”的城市新氛围。

本次科普月聚焦“全民科普”与“少年启智”两大重点方向，精心策划“来温州·创未来”2026全球精英创新创业大赛瓯海区分赛、“科学奇妙夜”等特色重点项目，全方位、多维度地丰富了科普月的内涵。

启动仪式现场，温州大学教授吴桂初、全国家庭实验室全国协作学校共同体联盟创始人陈耀受邀到场，分别围绕高校科研成果转化、青少年家庭科普实践等话题进行了精彩分享。在互动环节，温州高铁新城实验学校学生谢逸轩带来了一场名为《盐水VS淡水：花生种子的“生存大挑战”》的科学演讲，用贴近生活的实验探究展现了科学的趣味；温州市高铁新城站西小学教师陈孺则带来了一场精彩的趣味科学实验秀，瞬间点燃了现场观众的科学探索热情。

近年来，瓯海区锚定“科普为民、赋能发展”的工作主线，创新构建“法治+科普”融合发展新模式。目前，全区已累计建成省、市级科普教育基地45家，成功申报“馆校结对”科学共育科普馆11家，并持续深耕“家庭实验室”等青少年科创特色品牌。今年以来，全区已常态化开展“科学三分钟”、科学咖啡馆、青少年科技创新赛事、科普进万家等各类主题活动104场，惠及群众超30万人次，切实推动了全民科学素质的提升。

来 源：温州日报

原标题： 八大主题+八条研学路线 科普月解锁城市新玩法

记者 洪越风 瓯海融媒记者 陈露玮

本文转自：温州新闻网 66wz.com