温州日报 2026-09-11 09:03:34

头盔质量是“头”等大事，直接关系到群众出行安全。自新国标落地和强制性认证全面推行以来，乐清持续推动行业质量水平稳步提升。

温州网讯 生产线上机械臂精准打磨、喷涂设备快速上色、工人们加紧组装——这是温州美德摩配有限公司近日赶制欧洲订单的火热场景。这家年产80万至100万顶各类头盔的外贸企业，产品远销欧美，近三年产值年均增长10%至15%。同样繁忙的还有浙江博凯摩配有限公司，这家深耕国内市场的企业连续三年为美团外卖供应头盔，如今主动开拓南美、东南亚等海外市场，实现内外销各占一半的均衡布局。

两家企业“内外兼修”的发展路径，正是乐清头盔产业稳步升级的生动写照。作为全国头盔重要生产基地之一，乐清头盔产业起步于20世纪80年代初，从最初的家庭作坊式生产逐步演变为产业集群化格局，是全国头盔产品的重要生产基地之一。

头盔质量是“头”等大事，直接关系到群众出行安全。自新国标落地和强制性认证全面推行以来，乐清持续推动行业质量水平稳步提升。乐清市市场监管局称，今年乐清已完成57家生产企业检查，目前全市合规获证企业共77家，产业结构不断优化。在监管同时，乐清更注重长效引导，依托省、市、县三级监督抽查机制和“温州市产品质量风险监测站”，常态化排查质量隐患，并指导行业协会发布《头盔行业质量自律公约（2026版）》，构建行业自我约束、良性发展的生态。

产业提质增效，离不开技术支撑。针对企业共性难题，乐清升级打造头盔产业质量基础设施一站式服务平台2.0，整合检验、认证、咨询等资源，提供标准制订、计量校准、质量提升、认证办理等全链条服务。目前平台已入驻机构26家、专家21名，今年累计服务企业102家次，破解14项共性技术难题，并发布头盔产业标准体系建设指南，为行业高质量发展明晰路径。

来 源：温州日报

原标题： 抢订单 拓市场 强质量 乐清头盔产业跑出发展“加速度”

记者 黄文毅 通讯员 周秀静 黄海清

本文转自：温州新闻网 66wz.com