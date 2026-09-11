温州日报 2026-09-11 09:03:34

自2021年温州市龙湾区与南充市仪陇县开启新一轮东西部协作以来，两地把产业园区共建作为浙川东西部协作的关键抓手，一批东部企业相继在园区安家，既为仪陇引入产业动能，也让本地群众提供更多的工作岗位。

温州网讯 在距温州2000公里之遥的四川省仪陇县经开区，一座座标准化厂房拔地而起——自2021年温州市龙湾区与南充市仪陇县开启新一轮东西部协作以来，两地把产业园区共建作为浙川东西部协作的关键抓手，一批东部企业相继在园区安家，既为仪陇引入产业动能，也让本地群众提供更多的工作岗位。

距离仪陇县城10分钟车程的浙川东西部协作产业园里，四川德四鑫新材料有限公司车间内一条条新材料生产线高速运转。这家高新技术企业于2024年6月从深圳搬迁落户于此，企业所使用的1.6万平方米厂房，正是依托东西部协作资金援建而成。2024年9月企业进场装修，仅仅数月，2025年初便正式投产，跑出产业落地的“仪陇速度”。

“如果我们当时在深圳选址新建厂房，土地购置、基建施工，要耗费大量的时间与资金成本。”企业负责人王荣告诉记者，选择在此落户，既省钱又省事，大大缩短了投产周期。根据目前的订单测算，2026年该企业全年产值预计可达5亿元。

企业落地，也为在外的南充籍人才打开返乡通道。德四鑫新材料有限公司董事长助理李丹是土生土长的南充人，大学毕业后在深圳上班。随着德四鑫落户仪陇，她选择回到家乡入职。“我在这里的收入和深圳相比差距并不大，不用常年背井离乡，能够陪伴家人，这份工作格外珍贵。”李丹说。

目前德四鑫公司有员工120余人，90%都是南充本地人。企业提供员工宿舍，园区里还有共享食堂。完善的生活配套让产业工人在此安心上班，车间里普通熟练工人最高月薪能够达到9000元。企业涂布车间工人谢亚妹对此深有体会：“以前为了挣钱只能外出打工，如今在家门口就有不错的岗位，既能挣钱又能顾家，心里特别踏实。”

德四鑫是仪陇县浙川东西部协作产业园蓬勃发展的一个生动缩影。多年前，经开区这一片还大多是荒地，基础设施薄弱，很难吸引外来企业落地。2021年新一轮东西部协作以来，累计投入东西部协作资金约0.85亿元，撬动国企投资约9.28亿元，高标准建成浙川东西部协作产业园，建成标准化厂房42.3万平方米，为承接产业转移搭建起广阔的平台载体。

建好厂房只是第一步，优化营商环境，才能让企业引得进、留得住、发展好。为此，在龙湾区驻仪陇工作队的推动下，去年仪陇借鉴浙江“最多跑一次”改革理念，利用东西部协作资金362万元，搭建起园区企业服务中心“帮多多”平台，归集76项涉企服务事项，推行全周期保姆式服务，企业遇到审批办理、用工招工、物流保障等各类难题，都可以在这里一站式协调解决。

“东部先进服务理念给仪陇的企业带来了实实在在的便利。”仪陇县经开区管委会企业服务二部股长苟新宇说告诉记者，截至目前，该平台已累计为入驻企业化解各类问题超200个。

苟新宇说，硬件筑巢，软件赋能，园区的集聚效应持续释放。目前，汽摩配、新材料等一批企业相继入驻，仪陇“一主一特”现代产业体系格局加速成型，以汽摩配为主导、新材料锂电池为特色的产业集群正在这片红色热土上成长壮大。另外，随着中小企业孵化园一期建成，二期工程加紧施工，更多标准厂房在持续建设，为产业转移留足发展空间。

从一片山地丘区，到42.3万平方米连片厂房，背后是龙湾仪陇两地跨越两千公里的携手实干。产业园区崛起，最终红利落到老百姓身上，一个个投产的车间，源源不断创造就近就业岗位，外出务工人员选择返乡，留守劳动力实现家门口就业，企业发展与群众增收实现双向奔赴。

来 源：温州日报

原标题： 丘地上“长出”特色产业园 东西部在仪陇结出“产业协作”硕果

记者 黄泽敏

本文转自：温州新闻网 66wz.com