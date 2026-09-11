温州日报 2026-09-11 09:03:35

9月8日，东西部协作技术精英“骄傲蓝”工程2026年塘下职专“南部班”合作签约暨开班仪式在瑞安市塘下职业中等专业学校举行。22名来自四川省南部县的学子开启在瑞安市塘下职业中等专业学校数控技术应用专业的技能逐梦之旅。

温州网讯 跨越千里，山海情深。9月8日，东西部协作技术精英“骄傲蓝”工程2026年塘下职专“南部班”合作签约暨开班仪式在瑞安市塘下职业中等专业学校举行。22名来自四川省南部县的学子开启在瑞安市塘下职业中等专业学校数控技术应用专业的技能逐梦之旅。

此次“南部班”是瑞安与南部县自1996年结对协作以来，在职业教育领域深化合作的重要举措。根据协议，该班将实行“学历提升+技能赋能+职业赋能”三位一体培养，通过三年系统学习，帮助学生取得中职学历证书与技能等级证书“双证书”。“南部班”学子在评优评先、奖助激励、技能竞赛、升学就业等方面，与本地学生享受同等资源与机遇。

仪式现场，双方代表签署职业教育合作协议。瑞安市教育局方面表示，将全力为学子铺就成长成才之路，打造东西部职业教育协作样板。南部县教体局方面则表示，期盼两地持续深化教育共建，并勉励学子珍惜机遇、勤学苦练。

“来塘下职专学一门实打实的手艺，是实现自我价值的新选择。”学生代表何一鸣表示，将牢牢抓住东西部协作带来的宝贵机遇，脚踏实地、勤学苦练，在三年校园时光中打磨过硬专业技能。班主任孔彩霞寄语同学们用好学校教学、实训与社团平台，在学习技能的同时开阔眼界、积累阅历，学校将始终做大家最坚实的后盾。

为迎接这批远道而来的少年，瑞安塘下职专提前做好周密准备，从师资调配、班级布置到接机接待、生活安排均细致落实。学子们抵达温州后，学校老师赴机场迎接，并带领他们熟悉校园、入住宿舍。走进教室，黑板上写着欢迎标语，气球点缀四周，励志小礼物摆放在桌面上，让初到异乡的学子倍感温暖。一位学生说：“走出机场看到那么多老师来接我们，一下子就安心了。”9月9日，南部班正式开启课堂教学。

据悉，瑞安塘下职专将以“南部班”为新起点，深耕东西部职业教育协作，做实专业共建、师资共育、教学共研、实训共促、实习共推，助力每一位学子习得一技之长，书写两地协同育人的崭新答卷。

来 源：温州日报

原标题： 东西部协作“南部班”开班 瑞安塘下职专迎来四川省南部县学子

记者 陈佩蕾 通讯员 何炜

本文转自：温州新闻网 66wz.com