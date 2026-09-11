温州日报 2026-09-11 09:03:35

2026年“数据要素×”大赛浙江分赛决赛日前在杭州收官，我市住建局的三个项目从209个参赛项目中脱颖而出，揽获城市治理赛道、绿色低碳赛道一等奖各一项及城市治理赛道二等奖一项，交出数据赋能城市建设的亮眼答卷。

温州网讯 2026年“数据要素×”大赛浙江分赛决赛日前在杭州收官，我市住建局的三个项目从209个参赛项目中脱颖而出，揽获城市治理赛道、绿色低碳赛道一等奖各一项及城市治理赛道二等奖一项，交出数据赋能城市建设的亮眼答卷。

该赛事由国家数据局指导，浙江省数据局、省委网信办、省发展改革委、省经信厅等20余个部门联合主办，为全省数据领域最高水平专业赛事。

房屋建筑是城市治理的基本单元，但底数不清、编码标准不一、应用场景匮乏等痛点，制约了城市的精细化管理。温州锚定“房屋建筑统一代码”展开技术攻坚，通过“双轨智能赋码机制”，实现新增与存量建筑自动落图、精准赋码，让每一栋建筑、每一套房屋拥有唯一的“数字身份证”。在此基础上，温州还构建了“一码全链”数据通路，贯通设计、建设、运维全生命周期，并衍生出房屋安全体检、空间数据集、业务办理智能体等数据产品矩阵。今年7月31日，住建部印发《房屋建筑赋码到套（户）导则（试行）》，明确采纳温州相关做法，地方实践由此上升为国家标准，为全国城市治理现代化贡献“温州方案”。

在破解建筑“身份”难题的同时，温州也将数据赋能的触角延伸至建筑运行环节，聚焦建筑能耗寻求突破。我国建筑能耗占全社会终端能耗约45%，传统建筑节能改造投入大、周期长、收效有限。温州项目团队另辟蹊径，摒弃硬件大拆大改，以微改造方式实时采集能源系统数据，依托自研时空大模型，融合建筑物理规律与设备最佳效率特征，自动生成最优运行方案，并辅以自研白盒化楼宇控制语言（VBCL）及Vibe Agent智能体，实现建筑能源系统全流程闭环接管与动态寻优。实际应用显示，建筑节能改造成本和交付周期均较传统方案缩减一半以上，建筑节能率从传统10%提升至20%—35%。据介绍，该团队运营的项目案例还获颁全国首张建筑节能数据资产登记凭证并完成数据交易，开辟了建筑节能数据资产化与绿色金融增信的新路径。

地上建筑智慧运维渐入佳境，地下管网治理同样迎来数据驱动的变革。城市地下排水管网如同“毛细血管”，传统管护常陷于被动抢修。借鉴人体健康管理理念，我市住建部门推出的“管医生”项目围绕“体检—诊断—治疗—随访”全流程，打通数据采集、治理、加工、应用全链路，依托企业自有数据与公共数据，实现AI管网缺陷智能识别、整治方案自动生成、施工全过程监管及管道精准维养。

从建筑“数字身份证”到运维“智慧大脑”，再到管网“智能医生”，温州住建领域正以数据要素为引擎，加速驶入全域治理现代化的快车道。

来 源：温州日报

原标题： 温州住建三项数据创新 揽获省赛一、二等奖

记者 邓帆慧

本文转自：温州新闻网 66wz.com