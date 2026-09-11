温州日报 2026-09-11 09:03:35

眼下，平阳县全域正全力冲刺全国文明城市创建，平阳县精神文明建设指导中心紧扣“小切口、低门槛、高参与”工作理念，把连续防汛救灾中凝聚起的志愿力量，转化为文明建设持久动力，持续深化“文明微行动”。

温州网讯 眼下，平阳县全域正全力冲刺全国文明城市创建，平阳县精神文明建设指导中心紧扣“小切口、低门槛、高参与”工作理念，把连续防汛救灾中凝聚起的志愿力量，转化为文明建设持久动力，持续深化“文明微行动”。

今年汛期，平阳连续遭遇三次台风、一次特大暴雨袭击，全县新时代文明实践志愿队伍闻令而动、向险而行，以高效精准的民生保障行动，交出了文明实践服务基层治理的实战答卷。“9·1”特大暴雨时，该县麻步镇部分低洼村居发生内涝，道路阻断、群众被困。其中，礼贤村受灾较为严重，留守老人、困难群众面临生活物资短缺困境。平阳县精神文明建设指导中心迅速启动应急志愿服务响应机制，第一时间联动县民防志愿者救援队等志愿力量紧急集结，调配热餐、饮用水等应急生活物资奔赴受灾一线。志愿者驾驶冲锋舟逐户靠近居民楼，通过二楼窗台将物资逐一递到群众手中，点对点保障困难群体基本生活，在风雨中打通了民生保障通道。

随着灾后恢复工作全面完成，全县文明实践志愿力量迅速回归常态化创建主战场，各地志愿队伍聚焦烟头不落地、文明出行、垃圾分类等重点领域，走上街头巷尾开展文明劝导、环境整治等志愿服务，并创新开展“烟头换蛋”等群众喜闻乐见的文明微行动，有效推动城市文明素养提升。

作为全国新时代文明实践中心建设试点县，平阳已构建起县、镇、村三级志愿服务体系，近年来更持续打磨文明实践特色品牌，本土“平语启新”宣讲团深入基层开展分众化微宣讲，全域“文明微管家”志愿队伍常态化开展文明劝导，推动文明创建理念柔性融入群众日常生活。

平阳县精神文明建设指导中心相关负责人表示，下一步将以“9？20”全国公民道德宣传日为契机，持续丰富文明微行动载体形式，把防汛救灾中凝聚起的志愿力量转化为文明建设持久动力，惠及更多群众。

来 源：温州日报

原标题： 风雨洗出“志愿红” 平阳文明创建不停歇

记者 陈圆圆

本文转自：温州新闻网 66wz.com