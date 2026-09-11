温州日报 2026-09-11 09:03:36

9月10日，在第十一个“中华慈善日”系列活动中，鹿城区水心亭公益慈善服务中心紧扣“为社区80岁以上老人开展关爱慈善活动”主题，联合水心社区，为辖区30位高龄老人备上一顿爱心午餐，并送上慰问品。

温州网讯 9月10日，在第十一个“中华慈善日”系列活动中，鹿城区水心亭公益慈善服务中心紧扣“为社区80岁以上老人开展关爱慈善活动”主题，联合水心社区，为辖区30位高龄老人备上一顿爱心午餐，并送上慰问品。

凌晨5点多，水心亭厨房已亮起灯。义工们系着围裙忙碌开来——有的冲洗小白菜，有的刮鱼鳞，葱姜的辛香在厨房里弥散。“林姐，肉炖多久？”有人问。“至少两个小时，老人咬不动，多加水慢慢煨。”水心亭负责人林文花头也不抬地答。灶台上码着豆干、对虾、小黄鱼等食材，都是义工们天没亮去菜场挑的。“专门给80岁以上老人办的专场，菜品得照着高龄老人的牙口来。”她抹了把额角的汗说。

上午9点刚过，社工和义工搬来桌子拼成长方形，桌面擦得锃亮。理发区设在亭子一角，义工理发师拿起推子，“嗡”地响起来，老人仰头眯眼笑着，有人排在一旁等着。

10点刚过，老人们陆续到场。百岁老人丁香宝坐在轮椅上被推进门，四处张望，跟熟人点头打招呼。“丁老来啦！”林文花从厨房探出头喊。

厨房里热气腾腾，红烧肉在大铁锅里咕嘟作响，汤汁浓稠。义工们端着荤素搭配的饭菜上桌，冒着热气。10点半，一声“开饭啦”，到场老人笑着拿起筷子。红烧肉入口即化，鱼肉嫩得一抿就碎，有人竖起大拇指冲林文花晃了晃，她笑得眼睛眯成一条缝。

餐后，慰问品被装进红色环保袋送到老人手中。送餐队伍同步向20位高龄老人家中出发，林文花提着保温袋、网格员小叶拎着慰问品，拐进窄巷来到95岁老人姜素香家。屋里光线暗，老人躺在床上，听见脚步声眼皮动了动。林文花扶老人半坐起来，一勺一勺喂小黄鱼和豆腐，老人没牙，豆腐一抿就化。“谢谢你们，没忘记我。”老人轻声说。喂了二十多分钟，最后一口汤喝完，林文花轻轻擦掉老人嘴角的汤汁，老人满足地闭眼午睡。

巷子外阳光正烈，两人拎着空袋子往回走。小叶说：“下个月主题活动我还要来。”林文花“嗯”了一声，脚步没停。

水心亭缘起于2002年的伏茶亭，2022年正式注册为慈善组织，扎根松台街道水心老旧中心城区二十余年，把慈善做成了“固定节律”——每月开展主题服务日，义诊、理发等便民资源整合成固定套餐准时送到家门口。“慈善+网格”机制则让社工在日常走访中收集老人需求，形成服务清单，通过工作站精准匹配服务方，像一套管道系统把资源稳稳送到最需要的地方，不漏一户、不落一人。目前，水心亭拥有150名固定志愿者骨干，年度服务参与达4200人次。

来 源：温州日报

原标题： 市区水心亭为30位高龄老人备午餐！到场的围桌吃，来不了的送上门

记者 董吉妮

本文转自：温州新闻网 66wz.com