温州日报 2026-09-11 09:03:36

近日，温州公安跨省联动深圳公安，成功打掉一个网络“套路贷”新型黑恶犯罪团伙。截至目前，已抓获涉案人员230名，采取刑事强制措施215人，团伙涉案金额超3000万元。

温州网讯 租机提信用、零门槛放款、刻意隐瞒高额买断金、全国6000余名群众上当……近日，温州公安跨省联动深圳公安，成功打掉一个网络“套路贷”新型黑恶犯罪团伙。截至目前，已抓获涉案人员230名，采取刑事强制措施215人，团伙涉案金额超3000万元。

今年7月，洞头公安反诈民警在开展劝阻工作时发现，辖区王女士疑似遭遇“租机套路贷”。洞头刑侦大队迅速开展溯源研判，成功挖掘出背后的新型涉黑涉恶犯罪案件，并精准锁定藏匿于广东深圳的网络“套路贷”新型黑恶犯罪团伙。

据悉，该团伙组织架构清晰，作案模式成熟，涉案人员200余名，串并全国受害人达6000余人。8月20日，洞头公安在市公安局刑侦支队统一指挥下，联合瓯海公安、深圳公安在广东深圳开展跨省收网，成功将该犯罪团伙一举捣毁。

经查，该团伙伪装成小额贷款公司，精心设计犯罪套路，借助短视频平台引流，以“租机提信用、零门槛贷款”等虚假话术，诱导受害人租赁手机，并引导受害人签订贷款合同，同时刻意隐瞒“租机到期需支付高额买断金”规则，骗取受害人信任。待受害人完成租机操作后，团伙成员冒充平台合作方，诱导受害人将租赁手机寄至团伙控制的地址。受害人误以为手机已归还平台、合约终止，实则手机已被变卖套现，团伙成功骗取租赁合同抵押物。

为掩盖诈骗事实，团伙分批向受害人放款，放款金额基本与手机租金持平，使受害人产生“信用提升成功、贷款到账”的错觉，误以为只需按月偿还租金即可。殊不知，租机合同持续有效12个月，租期届满后，受害人将面临还机或支付买断金，逾期将被平台起诉等风险，最终陷入层层债务陷阱。

警方提醒>>>

当前，我市公安机关紧盯新型犯罪动向，明确十类新型黑恶犯罪为打击重点，坚持“打早打小、露头就打”，依法严惩各类新型涉黑涉恶违法犯罪，同时呼吁广大群众认清犯罪特征，积极检举揭发相关犯罪线索。同时，市民面对新型黑恶犯罪需做到以下三点：

1.警惕各类“软暴力”与敲诈陷阱，遇事冷静不盲从。无论是催收滋扰、恶意索赔还是网络裸聊敲诈，犯罪分子多利用受害人“花钱消灾”的心理。请务必保持冷静，切勿轻信对方说辞，更不要盲目转账汇款，以免陷入无底洞。

2.强化个人信息保护，留存关键证据。日常生活中应注意保护个人隐私，防范信息泄露。若不幸遭遇上述侵害，请第一时间通过截图、录音、录像等方式固定证据，切勿在恐吓下删除聊天记录或视频，这些都是后续警方侦查破案的关键线索。

3.坚决抵制非法维权，依法报警求助。面对劳务碰瓷、强迫消费或网络套路贷，请通过正规法律途径解决纠纷。如遭受敲诈勒索或软暴力催收，请迅速拨打110或就近前往公安机关报案，警方将依法严厉打击，坚决维护您的合法权益。

来 源：温州日报

原标题： 全国6000余人受害，涉案金额超3000万元

温州公安跨省收网斩断“租机套路贷”黑手

记者 杜一川 通讯员 周正

本文转自：温州新闻网 66wz.com