温州日报 2026-09-11 09:01:06

近日，由共青团瓯海区委、瓯海旅投集团联合打造的“园博工坊·青春小店”集合街区，正式启动主理人招募活动。本次招募面向40周岁以下青年，入选主理人将享受“短期免租、轻量试错、快闪孵化”等扶持。

在某个街角开一间有温度的小店，是不少年轻人的梦想。近日，由共青团瓯海区委、瓯海旅投集团联合打造的“园博工坊·青春小店”集合街区，正式启动主理人招募活动。本次招募面向40周岁以下青年，入选主理人将享受“短期免租、轻量试错、快闪孵化”等扶持。

“集合街区位于温州园博园北园东南门侧、园博工坊B区，紧邻国际展园，是游客从园博园走向周边消费的‘第一站’。”据共青团瓯海区委相关工作人员介绍，园博工坊总建筑面积约25万平方米，由42幢建筑组成，预计可容纳10家至20家“青春小店”。

入选主理人可先享3个月免租，考核合格后再免租3个月，累计最长可享6个月零租金入驻。“园区提供顶面、地面、墙面等基础硬装，主理人可实现‘拎包入驻’，经营空间也能根据需求灵活划分。”

除场地支持外，符合条件的青年还可获得多项配套扶持：个人最高50万元创业担保贷款；量身定制的保险保障，覆盖财产损失等风险；小红书探店推广、大学生打卡种草等流量赋能；行业专家、资深经理人提供的创业培训。

来 源：温州日报

原标题： “园博工坊·青春小店”启动主理人招募 入选者最长可享6个月免租优惠

记者 潘培期

本文转自：温州新闻网 66wz.com