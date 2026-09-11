“园博工坊·青春小店”启动主理人招募
温州日报 2026-09-11 09:01:06
近日，由共青团瓯海区委、瓯海旅投集团联合打造的“园博工坊·青春小店”集合街区，正式启动主理人招募活动。本次招募面向40周岁以下青年，入选主理人将享受“短期免租、轻量试错、快闪孵化”等扶持。
在某个街角开一间有温度的小店，是不少年轻人的梦想。近日，由共青团瓯海区委、瓯海旅投集团联合打造的“园博工坊·青春小店”集合街区，正式启动主理人招募活动。本次招募面向40周岁以下青年，入选主理人将享受“短期免租、轻量试错、快闪孵化”等扶持。
“集合街区位于温州园博园北园东南门侧、园博工坊B区，紧邻国际展园，是游客从园博园走向周边消费的‘第一站’。”据共青团瓯海区委相关工作人员介绍，园博工坊总建筑面积约25万平方米，由42幢建筑组成，预计可容纳10家至20家“青春小店”。
入选主理人可先享3个月免租，考核合格后再免租3个月，累计最长可享6个月零租金入驻。“园区提供顶面、地面、墙面等基础硬装，主理人可实现‘拎包入驻’，经营空间也能根据需求灵活划分。”
除场地支持外，符合条件的青年还可获得多项配套扶持：个人最高50万元创业担保贷款；量身定制的保险保障，覆盖财产损失等风险；小红书探店推广、大学生打卡种草等流量赋能；行业专家、资深经理人提供的创业培训。
来 源：温州日报
原标题： “园博工坊·青春小店”启动主理人招募 入选者最长可享6个月免租优惠
记者 潘培期
本文转自：温州新闻网 66wz.com
为你推荐
-
这场国家级盛会，闪耀温州民企“创新”智慧独家报道09-09
-
汇聚智能创新资源 14个项目签约布局智能经济新赛道社会09-10
-
看温州民企如何从“制造”到“智造”社会09-10
-
温州景区端出“惠师礼” 免票政策持续至本周末社会09-10
-
再添新景！168黄金海岸线新增文旅体打卡点社会09-10
-
塘河博物馆群上榜省“文艺两新”集聚地名单社会09-10
-
温州“乡级助审”守好村社钱袋子社会09-10
-
温州马拉松具体报名规则看仔细社会09-10
-
温州迎来退役士兵返乡 让老兵第一眼就看到家乡的等待社会09-10
-
AI视频：《小灵通的奇幻医旅》社会09-10