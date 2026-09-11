温州开启“助企惠民”服务月活动 11项举措办实事暖民心

温州日报 2026-09-11 09:02:56

昨天下午，我市启动“助企惠民 有感有得”服务月活动，全市市场监管系统将线上线下集中开展产业强链“益企”、“平台+个体”赋能、放心消费建设等11项重点服务举措，精准助企强链、惠民安商、暖心纾困，提升企业与群众获得感。

温州网讯 昨天下午，我市启动“助企惠民 有感有得”服务月活动，全市市场监管系统将线上线下集中开展产业强链“益企”、“平台+个体”赋能、放心消费建设等11项重点服务举措，精准助企强链、惠民安商、暖心纾困，提升企业与群众获得感。

据了解，服务月期间我市将针对企业发展痛点、产业链堵点，持续深化产业强链“益企行动”，推进“AI+质量管家”改革，为企业提供检验检测、标准认证、质量提升一站式集成服务。聚焦出海发展需求，创新开展涉外知识产权专项护航，试点海外知识产权纠纷维权成本分担机制，降低外贸企业出海风险。同时，精准推送反垄断、商业秘密保护、技术性贸易措施等合规指引，发布人工智能训练数据商业秘密保护指引，帮助新兴行业企业筑牢合规经营底线。

本次服务月既助力企业发展，也紧贴百姓生活，全方位守护市民消费安全。活动围绕“吃得、买得、用得”三大放心场景，多维度守护消费安全。通过人大代表、政协委员、媒体、消费者代表共同参与随机抽查，常态化排查网红餐饮、外卖集聚区域食品安全隐患。同时开展金秋购物节公益活动，整治“职业索赔”乱象，持续优化营商消费环境。同时针对性开展“一老一小”专项护航，严查面向老年人的虚假营销、会议推销等乱象，从严把控学生用品质量，守护特殊群体的消费权益。

针对小微企业、个体商户以及外卖骑手等新就业群体，服务月也推出多项暖心举措。通过“大企帮小店”结对帮扶，助力个体工商户转型升级、提质增量；面向外卖骑手推广“浙里小哥码”、开展反诈宣传，提升新就业群体归属感。同时，通过政企座谈、实验室开放、媒体走访等多种方式，倾听企业心声、收集发展诉求，建立清单化整改机制，确保企业困难有人管、问题能解决。

据了解，“益企行动”作为我市常态化助企的长效举措，运行一年来落地成效亮眼。累计为企业提供各类服务382场次，解决生产经营、转型升级、合规发展等领域难题693个。通过系统集成打造市监服务“工具箱”，市县联动形成服务闭环；聚焦“5+5+N”产业体系实施“双30”工程，开展产业链对接、质量攻关，破解产业技术瓶颈；同时建立动态台账跟踪问效，持续跟进企业诉求，以精准监管服务赋能产业高质量发展。

现场还举行“浙里暖企”暨产业强链“益企”行动对话会、结对帮扶仪式等活动。

来 源：温州日报

原标题： 我市开启“助企惠民”服务月活动 11项举措办实事暖民心

记者 鲍南南

本文转自：温州新闻网 66wz.com