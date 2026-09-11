潮新闻客户端 2026-09-11 09:45:57

伏季休渔期即将结束，趁着晴好天气，洞头区的各渔港码头迎来备航热潮。渔民们忙着修缮渔具、储备出海物资，为出海做着最后的准备，就等着9月16日开渔扬帆出海，开启新渔季。

伏季休渔期即将结束，趁着晴好天气，洞头区的各渔港码头迎来备航热潮。渔民们忙着修缮渔具、储备出海物资，为出海做着最后的准备，就等着9月16日开渔扬帆出海，开启新渔季。

9月伊始，洞头区岙仔码头早已忙成一片。渔民们手持网梭，动作熟练地穿线、打结、补网。王，网眼一格一格看过去，仔细修补好开裂破损的网片，理顺杂乱的网绳。闲置了整整一夏的渔网，被拾掇得清清爽爽，确保开渔后可以直接下海作业。

在码头的另一边，不少渔民专心开展渔船养护。仔细清理掉船身污渍，对船体常年海水浸泡出现的轻微生锈、磨损部位，逐一打磨除锈补漆翻新。船板、船舷这些地方也都挨个检查一遍，做好渔船出海前的基础养护。

“船的油漆保养好，还有锚机、主机、机器全部压迫保养好。用钢丝全部清理一下，渔网重新修补下。现在休渔期快结束了，我们心情非常激动，就等着出海后满仓归来。”船老大陈胜亮兴奋地说道。

船要修网要补，出海的物资也得跟上。保鲜冰块、船舶油料、淡水以及各类生活用物资，都要提前备足。“海上作业时间长，东西齐了，心里才踏实。”另一名船老大张荣松告诉记者，船上的粮食、饮料都准备好了，“就等时间到了马上出海，捕捞的海鲜马上冰起来，保持鲜度。”

开渔前细致周全的筹备，就是为了出海安全，鱼虾满仓。焕然一新的渔船修缮齐全的渔具，承载着渔民的期待，大家静待鸣笛启航，奔赴蔚蓝大海开启新的丰收季。

来 源：潮新闻客户端

原标题： 开渔倒计时 洞头渔民整装待出航

作者：沈灿辉 洪高岑 记者 汪子芳

本文转自：温州新闻网 66wz.com