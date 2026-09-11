人民网 2026-09-11 09:11:08

快递行业是身边的行业，探究这种“反转”的原因，也可以从身边变化说起。

最近，主要快递上市公司相继发布“半年报”，一个亮点引人瞩目：上半年，行业头部公司利润同比增速普遍“跑赢”件量增速。从宏观来看，上半年，快递行业的业务收入增速首次超越业务量增速。这意味着行业将告别“量增利减”“低价内卷”的格局。

快递行业是身边的行业，探究这种“反转”的原因，也可以从身边变化说起。

有没有发现，如今智能配送设备变多了？无人机“高飞”、机器人“上岗”、无人车“出街”，映射着快递业加速数智化转型。

具体地看，前期数字化投入见效，韵达上半年分拣、运输、客服、风险防控等四项费用同比下降超1亿元；依托智能体，圆通上半年节约运营成本近9000万元；升级智能客服，中通能解决超6成常见问题。

数智转型的作用持续显现，也推动传统“汗水快递”加快向现代“智慧快递”转变。

在国家战略引领下，数智技术红利不只属于快递行业，更是赋能千行百业。

宁夏交建，曾经历市场蛋糕变小的阵痛，却以构建交通基建大模型“灵筑智工”，找到破局之路；大模型“世界义乌”落地，让商户不出义乌，把生意做到20多个国家……

人工智能这匹千里马，正在以蓬勃的创新活力，带动产业万马奔腾。在这股浪潮里，谁先主动拥抱变革，谁就能抢占发展先机。

“反转”的发生，关键在“有形之手”与“无形之手”同向发力，让经营主体走出内卷泥沼。

近年来，不只快递业，从钢铁到光伏，从汽车到外卖，部分行业的经营主体陷入价格战，增产不增收，也将整个行业拖入创新停滞、增长乏力的境地。

越来越多人意识到，这种“低价抢量”的增长只会透支行业长远发展空间、消费者的品质信任、从业者的工作体验，“反内卷”势在必行、行在必胜。

这次快递业利润增速的“反超”，彰显“反内卷”的成效，给市场注入强烈信心。

今年政府工作报告，谈及整治“内卷式”竞争，从去年“综合整治”调整为“深入整治”。两字之变标志着，“反内卷”不是短期行为，而是服务高质量发展的长期任务。抓常抓长，久久为功，“内卷式”竞争自会失去野蛮生长的土壤。

“反转”的发生，根子还在我国经济发展的韧性活力。

今年，曾经掀起电商狂欢的“6•18”，销售额增速大幅放缓，让一些人产生怀疑：我们的消费是不是疲软、内需是不是不足了？

并非如此。“消费时点”有些暗淡，只能证明消费逻辑的变化。消费者对产品品质、服务体验提出了更高要求，“用脚投票”更趋理性。

快递物流一头连着生产，一头连着消费，是实体经济的筋络。道路上持续增长的包裹数量印证，我国实体经济活力不减，消费大盘依然稳固，内需市场依然富有韧性；也启示相关行业，增长关键在于能否回应真实需求、优化供需匹配，能否以自身的动能转换更好适配高质量发展的要求、高品质生活的向往。

需求升级与行业转型本为一体两面，正是需求牵引供给、供给创造需求的更高水平动态平衡。顺应发展浪潮，依托超大规模市场，用好各种机遇和优势，让变化推动变化，便不愁找不到带来利润的那朵浪花。

作者：常言道

原标题：人民锐评：利润增速“跑赢”包裹增速，快递业“翻身”说明啥

来源：人民锐评微信公号

来 源：人民网

本文转自：温州新闻网 66wz.com