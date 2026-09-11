每一枚奖章都独一无二 这份教师节“心意”让老师红了眼圈

温州晚报 2026-09-11 09:45:58

今年教师节，温州商学院为长年工作的教职工送出了一份重量级的贺礼——特制校龄奖章。原创、唯一、专属定制……每一个标签都令人艳羡不已。

黄玉叶老师当场哽咽

25年校龄奖章

温州网讯 今年教师节，温州商学院为长年工作的教职工送出了一份重量级的贺礼——特制校龄奖章。原创、唯一、专属定制……每一个标签都令人艳羡不已。

年轮里镌刻“时光密码”

特制奖章让老师红了眼眶

“我们首次重磅推出原创特制校龄荣誉奖章，致敬师者深耕，用专属校史浪漫，礼赞长久坚守、与学校共同成长的教职工。”温州商学院党委副书记唐若说道。

教师节庆祝大会现场，掌声一阵接一阵。拥有15年以上校龄的教职工依次上台，从校领导手中接过一枚枚沉甸甸的校龄荣誉奖章。奖章以15年、20年、25年校龄为阶梯，每五年叠加一圈年轮纹路。上台前，老师们还有说有笑，但轮到奖章挂上脖子时，不少人红了眼眶。

仪式现场，学校首先播放了专属定制温情短片。AI镜头里，老师们与年轻时的自己隔空相拥，一幕幕从教瞬间、一段段校园回忆扑面而来。黄玉叶老师用“相遇、相识、相知、相守”四个关键词回望二十载奋斗历程，讲到学校转设之后共历改革攻坚、全体教职工休戚与共的难忘岁月时，情到深处，声音哽咽。万晓洁老师展示了自己珍藏的老照片，与大家一起重温学校从温州大学城市学院到温州商学院的蝶变之路。

作为全场唯一校龄25周年的教职工代表，余云会老师一上台就引来关注。他回顾了学校三次跨越式发展，表示将紧跟学校发展步伐，不负学校多年培养。他胸前那枚25年校龄奖章，外圈圆环还能轻轻转动，像藏着小机关。颁奖结束后，不少老师围上去看，有人举起手机拍，有人忍不住伸手摸一摸。

更让老师们意外的是，奖章侧面还刻着每位老师的员工号，每一枚奖章都独一无二。许多深耕校园多年的老师几度哽咽、动容落泪。所有默默付出、朝夕陪伴，此刻皆被看见、被珍重。

30多稿反复打磨

可当“传家宝”收藏

这一枚让无数老师动容的特制校龄奖章，并非流水线量产的通用款式，而是温州商学院李巧楠、戚方园、蒋永川、徐嘉遥、武雅琪、林奇教师团队耗时一年、反复打磨的专属原创作品。

“这个设计任务是从上一个教师节开始的。”学校未来设计学院视觉传达设计系主任李巧楠说。

奖章的设计灵感，源于学校创始地瓯柑园的珍贵记忆。温州商学院肇始于1999年，校址原是一片郁郁葱葱的瓯柑园，瓯柑花果相伴、岁岁生长的特质，早已融入学校的发展脉络与育人底色。今年，学校推出“硕果映辉”校龄荣誉奖章，汲取校徽中的海浪与书本元素，诠释温商文化。正面以艺术提炼的瓯柑花为主图形，喻示播种梦想、开花结果的成长历程；内层海浪纹外圈创新组合回纹与联珠纹，寓意教育精神代代传承。背侧将瓯柑果实作极简几何处理，果实交叠处衍生金钱纹，巧妙联结“瓯柑之果”与温商院属性，诠释开拓进取、创造价值的企业家与教育家精神。

李巧楠说：“正面开花，后面结果，也寓意我们培养学生能够开花结果、桃李满天下。”

“为了让最后呈现更真实，我们团队用AI生成了1000多张效果图。”李巧楠说，“要考虑材质能不能做出镂空，图案怎么做才好看，这些都是一轮轮磨出来的。”设计团队前后打磨了30多稿，还做了不少异形方案，有向日葵、扇面等造型，最终选择了圆形。李巧楠说：““圆形代表圆满，奖章拿在手里沉甸甸，真的可以当传家宝收藏了。”

来 源：温州晚报

原标题： 每一枚奖章都独一无二 制作方案改了30多稿

这份教师节“心意”让老师红了眼圈

记者 张嫣彬 温州商学院供图

本文转自：温州新闻网 66wz.com