人民日报 2026-09-11 09:12:32

对话人：

李 拯 本报评论员

朱珉迕 解放日报评论员

李拯：如今，人工智能技术快速迭代，既蕴含着巨大机遇，也带来了治理挑战。习近平总书记提出“促进全球人工智能朝着向上向善、造福人类的方向发展”，为人工智能发展提供了价值引领。上海已举办9届世界人工智能大会，见证人工智能从技术试点成为治理焦点，从中可以看到怎样的中国智慧？

朱珉迕：今天，没有人再怀疑人工智能的重要性，也不会有人怀疑中国之于人工智能的重要性。当数学智能转向物理智能，当机器自身开始“思考”和“行动”，治理意识和行动必须前移。由此来看，习近平总书记提出的“携手构建公正合理的全球人工智能治理体系”，充满了前瞻视野和战略远见。从自身发展来说，这是一种着眼长远的智慧；从全球治理来说，这是一种“同球共济”的大国担当。

李拯：作为经济增长的新引擎和新旧动能转换的加速器，人工智能技术到底会拉大鸿沟，还是促进普惠？运用人工智能提升发展效率，需要从治理层面思考普惠性问题。

朱珉迕：人工智能的创新红利，不是大企业、大机构的专利，而应该为全社会所共享。实现普惠，从人工智能企业来说，开源是一个有效路径，这不仅会让人工智能的触达成本更低，让中小企业、普通百姓也能方便接入，而且能打开更丰富多样的应用场景。

实现普惠，不仅靠市场调节，还需要政府有效治理。比如，上海通过发展生产性服务业，为中小企业提供精准、细致、实操性强的智能化转型服务；通过市级智能算力统筹调度平台，对科学智能、一人公司等实施算力“先用后付”，降低创新创业成本。

李拯：面对安全威胁、伦理冲突、社会风险、虚假信息等问题，迫切需要确保人工智能始终处于人类控制之下。当算法参与决策，当技术挑战伦理，更需要统筹好发展和安全，找到人类智能与人工智能、人与机器之间的正确相处之道，让人工智能这匹千里马既跑得快又跑得稳。

朱珉迕：习近平总书记提出：“人工智能应当成为人类的可信工具。”这些年大家都在谈人工智能的“觉醒”，但在“奇点”来临之前，人类应该清醒认识并提前防范各类内生和衍生风险，尽享技术创新之利，力避风险溢出之祸。

创造值得信赖的智能世界，首先应确立以人为本、向上向善理念，即无论人工智能技术如何发展，都应该始终把人作为目的、主体和价值尺度，确保人格尊严不被践踏、隐私不被侵犯，保留人类对用不用、何种程度使用人工智能的选择权和决定权。具体而言，人工智能企业应从技术源头上解决算法黑箱、人工智能幻觉、人工智能“投毒”等问题，政府部门则应创新制度安排、丰富制度供给，以法治和规则为人工智能划定安全边界。

李拯：风险具有跨越国界的扩散效应，因此人工智能治理也需要放在全球治理框架下看待。只有践行真正的多边主义，广泛开展国际合作，才能让这一前沿技术更好造福人类社会。

朱珉迕：中国推动构建人类命运共同体、促进各种文明包容互鉴，在人工智能浪潮奔涌而至的今天，显得更为重要和迫切。如果沉迷于霸权主义、零和博弈、文明优越，那么不仅全球治理合力难以形成，技术创新反而可能加剧对抗和撕裂。各国加强人工智能发展战略、治理规则、技术标准的对接协调，才能弥合数智鸿沟、实现和衷共济。

同一条大船上，没有谁能置身事外。中国倡议成立世界人工智能合作组织，在人工智能领域提供国际公共产品，是团结国际社会积极推动人工智能发展和治理的重大举措。既在人工智能技术创新上跻身全球第一方阵，又在人工智能治理上展现国际影响力、塑造力、引领力，将为人工智能时代的全球发展不断贡献中国方案、中国智慧。

李拯：习近平总书记聚焦全球人工智能治理，从发展、安全、文明、治理维度提出意见主张，与四大全球倡议的核心要义高度契合。从科技革命史来看，充分释放科技创新蕴含的生产力，需要生产关系和上层建筑及时适应调整。着眼国内，加强制度创新和治理优化，才能让人工智能在安全的轨道上行稳致远；放眼全球，加强国际合作与治理协同，才能让人工智能促进共同繁荣、维护共同安全，使其真正成为增进全人类福祉、推动人类文明进步的强大正能量。

原标题：用善治引领“智能向善”（连线评论员）

来 源：人民日报

本文转自：温州新闻网 66wz.com