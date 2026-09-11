人民日报 2026-09-11 09:13:19

青年一代有“用青春之我创造青春之中国”的家国情怀，亦不乏“一起向未来”的人类情怀

越来越多中国青年正闪耀世界舞台，刷新世人的认知。

前不久，宇树科技创始人王兴兴与载人机甲产品GD01共同登上美国《时代》周刊封面。英国一家媒体则把目光聚焦到月之暗面创始人杨植麟，从他的经历解读中国日益增强的人工智能生态吸引力。

把视线拉长。从深度求索创始人梁文锋、中国科学院科学家杜梦然入选英国《自然》杂志评出的2025年度十大科学人物，到国铁集团CR450高速动车组青年研制团队助力“全球最快高铁列车”领跑世界，再到王虹、邓煜斩获菲尔兹奖，一大批中国年轻人在创新前沿崭露头角，打破外界的刻板印象。

20多年前，“钱学森之问”振聋发聩。今天，中国青年用敢为人先的创新力，挑大梁、攀高峰、挑重担，为这个问题书写下精彩答案。

他们不服输，勇于挺进无人区。大数据时代，机械硬盘、固态硬盘等主流存储介质的寿命普遍只有5到10年，每隔几年就须耗费巨资进行数据迁移。武汉光电国家研究中心研究员张静宇主导研发玻璃多维光存储技术，找到一条延续数据存储寿命的新路径。正如他所说，“从零突破的创新，总要有人勇挑重担、敢闯无人区”。

他们不信邪，敢在国际舞台跟老牌企业“掰手腕”、争长短。有人说“中国造不出高端摩托发动机”，张雪偏要搞研发，死磕到底，“张雪机车”不仅造出来了，还在国际赛事上力压海外品牌，屡夺冠军。

才智不凡，追求更不凡。在科技前沿勇攀高峰，在产业一线奋发进取，一个个中国青年承先辈之志、开时代之新，让青春中国绽放青春光彩。

如果说，仰望星空、抬头看路是中国青年身上的鲜明标识，那么脚踏实地、埋头耕耘则是他们身上的另一重品格。

谁说年轻人心浮气躁？新时代铁路榜样刘曜宁，扎根货车检修一线，用一把检车锤练就“听声辨伤”的绝活；西藏那曲青年次仁明久，大学期间受一则关于有机肥的新闻启发，决心将草原上随处可见的牛羊粪“变废为宝”，如今生产的有机肥辐射带动近2500户牧民增收。

谁说年轻人娇滴滴？95后青年仲麟在“读了大学还回来吃沙子”的质疑中，扛起铁锹回到家乡，带领团队累计造林7000余亩；“蹲行医生”李创业自立自强、刻苦学医，扎根戈壁扛起基层乡村医生的使命。

他们将个人理想融入国家需要，褪去浮躁、潜心成长，在日复一日的精耕细作中锤炼过硬本领，在平凡岗位上默默发光发热，书写下不凡的时代担当。

如今的中国青年，不仅胸怀家国大义，还兼具全球视野，他们平视世界、放眼世界，具有开放自信的气度。

他们活跃于世界青年发展论坛、世界青年科学家峰会等平台，分享创新成果、交流前沿问题；在绿色能源、生物医药等领域与全球同行携手攻关，以务实合作深化中外友谊；在国际体育赛事中友好竞技，让世界看见热情包容、阳光向上的精神面貌……

与国家共成长，与时代同进步。青年一代有“用青春之我创造青春之中国”的家国情怀，亦不乏“一起向未来”的人类情怀。

青春之我，塑造青春中国；青春中国，为青年成长搭建舞台。这里有大有可为的机遇：完整的产业链条、广阔的产业蓝海、持续加码的科研投入以及开放包容的创新环境，培厚了施展才干的沃土。这里还有大有作为的底气：“投资于人”深入人心，人才政策、科研扶持、生活保障多措并举，为青年减负撑腰，让他们心无旁骛、大展身手。

让青春闪耀，让理想翱翔，中国青年正与青春中国共成长。

作者：余 璇

原标题：与青春中国共成长（评论员观察）

来 源：人民日报

本文转自：温州新闻网 66wz.com