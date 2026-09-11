人民日报 2026-09-11 09:14:11

干事创业的最终落点，是老百姓实实在在的获得感。这两年，通过一份清单的“翻译”，我体会尤深。

2025年，江苏张家港市委编办牵头完成了乡镇（街道）履职事项清单编发工作。基层该干什么、能干什么一目了然，既明晰权责边界，也有助于为基层减负。

然而，一次社区走访让我们萌生了把清单“翻译”给群众看的念头。当时，一名外地来求职的大学生，已在宾馆住了半个月，才得知市里有青年人才驿站，申请后符合条件能免费入住。“要是早知道就好了。”他笑得腼腆，却让大家心里不是滋味。

我们开始琢磨，清单厘清了职责，但更多是给政府部门用的，何不在此基础上进行延伸，转化为更方便群众使用的“办事指南”？比如，清单中的“就业创业服务”，涉及多个部门，分散各处，并不好找。求职者往往也只关注档案往哪转、户口怎么落等常规事项，不一定看得到市里还提供免费住宿、租房补贴等政策。如果能集纳为一站式的介绍指引，让他们既知一环也见全貌，好政策就不会悬在半空，而能更广触达、更好落地。于是，我们开始第一次“翻译”，逐项整理出涵盖10个高频事项的初稿。

很快，就遇到了意想不到的情形。带着初稿征求意见时，一连串问题让我们接不上话。一名大姐翻完失业帮扶部分，直截了当提问：“失业金申领和技能培训，这些政策我都符合吗？先去哪边申请？”原来，她要的不是政策罗列，而是一条清晰的政策红利获取路线。一个想创业的小伙问得更细：“个体经营要找什么部门？有没有创业优惠？提供培训吗？怎么开始比较好？”他关注的不仅是办事流程，还有相关联的政策保障，以及最优方案。

带着这些问题，我们重新思考，从群众切身需要出发，把“书面语言”转为“百姓语言”，把“职责表述”变成“办事路径”。讨论中，有人说要把碎片化的服务串起来；有人建议把文字制成示意图，一图读懂；有人提出把政策条件拆解，方便理解……大家白天跑基层听意见，晚上碰头改指南，一个月去了10个乡镇（街道）的46个村（社区），收集到600多名群众的反馈意见，具体至“材料要不要复印件”等细节。

通过调研，更切实感受到，坐在办公室里研究的，和前往基层了解到的，往往并不相同。群众的困惑，我们不接触根本意识不到。比如有人问：“自家想翻建房子，先去村里还是去镇上？”按我们原先设想，这些都不会有疑问，标注到建设部门即可。这就像一种“已知者陷阱”，我们工作人员对内部流程已经太熟悉，忽略了群众可能不知道这是什么部门、要去哪。但恰恰是“最后一米”的细节，才是群众最在意的。所以第二次“翻译”时，能直白就不绕弯，能简短就不废话，把群众能看明白放在第一位。

经反复打磨，今年7月，张家港首批“群众身边事”服务指南正式发布，涵盖大学生就业、生育关爱等高频事项。简洁版突出关键节点，扫码即查；详细版方便老年人对照使用。发布那天，有年轻人扫码后说：“这个方便，存手机里随时能查。”也有阿姨指着“退休”那页问：“能给我一本吗？我明年退休，拿回去慢慢看。”那一刻，我们心里真正踏实了。老百姓真正认可、用得上，这事才算办成了。

两次“翻译”，两次转向：第一次从部门视角转向群众视角，第二次从流程视角转向需求视角。虽然机构编制工作不在窗口一线、不直接面对群众，但成果最终都会传导到群众的办事感受里。把职责写清楚，是工作第一步，可让好政策走出文件、走进百姓心里，才是工作的最终落点。服务群众，我们会继续精益求精。

（作者为江苏张家港市委编办综合科（党建科）工作人员，本文选编自邮箱投稿）

作者：王志中

原标题：一份履职清单，为何“翻译”两遍（中国道路中国梦·每一个人都是主角）

来 源：人民日报

本文转自：温州新闻网 66wz.com