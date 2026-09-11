人民日报 2026-09-11 09:14:56

最近在浙江，入境游的热潮一路蔓延至县城：横店的片场、义乌的商铺、长兴的太湖龙之梦乐园，处处可见外国面孔。他们不再满足于大都市的宏大叙事，而是转身“奔县”，深入中国最真实的肌理之中。县域旅游这匹“黑马”，正在入境游的赛道上昂首疾驰，成为“China Travel”的新名片。

热，既是机遇，也是考题。“奔县热”出现，县域如果接不住，热度不过一阵风；接得住，热度才成长久势。

“郡县治，天下安。”在中国人的认知版图上，县域从来不是可有可无的边角，而是“宏观”与“微观”最巧妙的连接点。说大不大，说小不小：它自成一体，装得下一方水土的完整逻辑；如开一扇窗，望得见一个国家的辽阔纵深。对外国游客而言，一个县就是一部微缩的中国，有山水，有人情，有产业，有烟火。奔一个县，等于翻开一页鲜活的中国。这正是“奔县热”的深层逻辑：游客要的不是浮光掠影的“中国印象”，而是可触摸、可停留、可回味的“中国细节”。

“奔县”之所以成为现象，更因为它标记着一个时代的转身。曾经，外国游客来华，看的是长城故宫、黄山黄河，看的是一个“古老而遥远”的中国；如今他们走进县城，看的是市井烟火、山水人家，看的是一个可亲可信的中国。从“看中国”到“懂中国”，从“到此一游”到“住在其中”，这背后是中国综合国力的持续提升，是文化影响力的悄然扩大，是中国式现代化在广袤县域落地生根的生动注脚。旅游从来不只是旅游，更是国家形象的流动名片，是文明互鉴的生动语言。

从“黑马”到“千里马”，需要的不是一次爆红，而是一程接一程的耐力。

怎么接？一靠共识。要把“奔县”从一时热词，升华为清晰的中国文旅新品牌、新增长点。有了概念，就有方向；有了方向，就有合力。二靠差异。千篇一律是文旅的死路，各美其美才是县域的活路。不必复制别人的“网红配方”，只需把自己的故事讲透、把自己的味道做足，做好自己，就是最大的亮点。三靠文化。旅是壳，文是魂。文化从来不是砸钱砸出来的，而是复原、保存、维护出来的。修一条老巷，护一座老桥，传一门老手艺，让游客在山水之外，还能读懂一座城的来路与去程。

“奔县”，奔的是县，读的是中国。当一座座小城不再只是地图上的一个点，而成为有故事、有温度、有体验的目的地，县域旅游才算真正从“黑马”跑成“千里马”。而“奔县”若能在无意间成为世界读懂中国的新窗口，那便是这轮热潮最珍贵的意外之喜。

潮起潮落，能留下来的，永远是那份被认真接住的心意。用心意成全心意，将让世界看见一个更加真实、立体、全面的中国。

（摘编自《浙江日报》，原题为《“奔县”热出现，县域要接住》）

作者：程振伟

原标题：接住“奔县”的热度（纵横）

来 源：人民日报

本文转自：温州新闻网 66wz.com