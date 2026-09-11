好评如潮 2026-09-11 09:16:54

教师节到了。看着日历上9月10日，思绪却不由自主地飘回很多年前——想起的不是某节精彩的课，也不是某次高分，而是某个极小的瞬间。可能是某位老师无意中说过的一句话，可能是某个傍晚留在作业本上的一段批注，也可能只是某次考试失利后，他站在走廊上拍了拍你的肩。

老师教的知识，我们大多还给了课本。但他们无意中留下的那些东西，却像种子一样，在往后的岁月里悄悄发芽。多年以后我们才明白，教育的“后坐力”不在当下，而在十年、二十年后你突然想起的那一刻。

那些“不教知识”的瞬间，恰恰教了最要紧的东西。一位读者回忆，自己初中时数理薄弱、成绩垫底，一度丧失信心，幸遇彭老师从未放弃他，始终耐心辅导。半学期后期中考试，他夺得全班第一。彭老师当着全班同学的面说：“老师一点不意外，这半个学期他最努力、最用心，踏实付出，自然就有进步。”一句认可，驱散了一个少年的自卑。多年后他写道：“师者传道，受益终身。”另一位老师面对一个长期自卑、怯懦到钻课桌底下的小男孩，不再批评、不再催促，只给他温柔与包容。这些老师没有教他解题，却用一句肯定、一份耐心，教了他比知识更重要的东西——相信自己值得被看见。

那些“看不见”的付出，多年后才被读懂。一位毕业多年的学生回忆张老师——张老师教英语，严厉是出了名的。有学生因多次没写完英语作文被叫去办公室，年少时曾不解老师的严苛，直到高考交出理想答卷，才彻底读懂这份严厉背后的用心良苦：“是张老师严厉的教导，让我最终在高考取得了一个非常理想的成绩。”还有一位学生说：“英语一直是我的短板，是张老师在课堂上对我的悉心照顾，课后对我的指导，让我克服了畏难情绪。”这些当年觉得“太严格”的老师，多年后回头看，才知道那是一种不肯放弃的认真。老师在乎的不是那一篇作文有没有写完，而是你这个人有没有被放弃。

最动人的师生情，是“长大后我就成了你”。北仑中学教师张芝萍收到了一份特别的教师节礼物——一段近5分钟的短视频，跨越20余年时光，从五湖四海奔赴而来。出镜的学生中，有人刚走出校园，有人毕业二十余载早已立业成家。最特别的是，一位毕业多年的学生带着自己的女儿一同出镜，母女两代人都曾是张老师的学生。2002届毕业生赵静受张老师影响，也走上了教师岗位。四川安岳县的女孩张筝，8岁时父亲离世、母亲出走，小学老师蒋贤芳问她：“要不要跟我回家？”今年夏天，张筝考上四川师范大学公费师范生。她说：“我要像蒋老师牵我一样去牵更多孩子的手。”老师给予的善意，没有被消耗，而是在另一个生命里长成了同样的善意。

教师节的意义，从来不在鲜花和贺卡。它是一面镜子，让我们停下来想一想——那些教过我们的人，究竟给了我们什么。

他们给的不是知识。知识会过时，会遗忘。他们给的是一个少年在茫然无措时，有人告诉他“你可以”；是一个年轻人站在人生岔路口时，有人拍了拍他的肩说“试试吧”。

这些东西看不见、摸不着，却会在多年后的某个深夜突然涌上心头——让你想起那位老师，想起那个瞬间，想起自己曾被怎样温柔地对待过。

师者如光，微以致远。那些光，不一定耀眼，却照亮了某个人很长很长的路。而最好的教师节礼物，或许就是我们还记得——还记得那些光，还记得发光的人。

作者：孔祥浩

原标题：多年以后，我们还在想的那位老师

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本文转自：温州新闻网 66wz.com