温州晚报 2026-09-11 10:57:08

“糖醋排骨！必须是糖醋排骨！”昨日，瑞安市阁巷小学校园里热闹非凡，一面罗列着70道菜品的“美食心愿墙”前人头攒动。全校学生化身“小小美食推荐官”，手持彩色贴纸，投选出新学期食堂的人气菜品。

糖醋排骨“选票”远远胜出

学哥抱起学弟“投票”

温州网讯 “糖醋排骨！必须是糖醋排骨！”昨日，瑞安市阁巷小学校园里热闹非凡，一面罗列着70道菜品的“美食心愿墙”前人头攒动。全校学生化身“小小美食推荐官”，手持彩色贴纸，投选出新学期食堂的人气菜品。这是学校“食趣迎新·我的菜谱我做主”菜品心愿墙投票活动现场，也是秋季光盘食育主题月的开篇重头戏。学校把菜品选择权适度交到学生手中，一餐一饭之间，也上演着尊重、互助与成长的温暖故事。

活动现场气氛热烈，宛如一场校园美食节。偌大的展板上整齐排列着70道菜品，涵盖家常小炒与孩子们喜爱的特色菜肴。

经过一轮轮火热投票，结果毫无悬念——糖醋排骨得票遥遥领先其他菜品，以断层优势脱颖而出，成为当之无愧的“人气王”。只见展板第一列第三栏的糖醋排骨选项区域，一张张红色贴纸层层叠加、密密铺满。“我也投了糖醋排骨！酸酸甜甜特别好吃，希望食堂能多多安排这道菜！”一名四年级学生小心翼翼地把贴纸贴在展板上，兴奋地说道。一名六年级同学笑着说：“很高兴能为心中期待的菜品投票，看到糖醋排骨那一栏贴得满满当当，才发现原来这么多同学和我口味相同。”面对孩子们高涨的呼声，现场老师笑着回应：“安排！安排！”

除了稳居榜首的糖醋排骨，红烧中翅、炸鸡米花分列第二、第三名。番茄炒鸡蛋、红烧大排、蒜蓉粉丝虾、虫草花蒸鸡等菜品同样收获不少选票，成为学生心中的热门佳肴。“美食心愿墙”的右侧还专门设置了美食心愿留言区，孩子们可以写下食堂尚未供应、自己却心心念念的菜品，把小小的美食期许留在墙上。

后续学校膳食委员会将结合本次投票结果，坚守营养优先原则，将人气菜品纳入每周带量食谱轮换安排。更新后的食谱将在校园公示栏、家长微信群同步对外公示，学生投票选出的人气菜品会予以专门标注。阁巷小学书记兼校长陈久都表示，学校秉持“幸福成长”的办学理念，推出美食心愿墙，让学生参与食堂菜品选择，背后是学校深耕食育、倾听孩子心声的教育考量。“以往常常发现学生餐盘有剩余饭菜，不少孩子坦言是因为不合口味。众口固然难调，但我们希望尽可能听见学生真实的就餐诉求，以此提升学生在校就餐获得感，从源头减少餐饮浪费。”他说，“食育不只是简单的吃饭问题。在严守营养健康底线的前提下，把选择权交给学生，让他们感受被尊重的体验，在用餐时树立惜粮节约意识，实现幸福成长。”

据悉，学校后续还将开展学生美食大比拼、光盘之星评选、校长教师家长多元陪餐、食育主题班会等系列活动，打通家校食育共育链条，持续抓实校园膳食保障，深耕食育教育，兼顾科学营养与学生喜好。

来 源：温州晚报

原标题： “我的菜谱我做主” 瑞安一小学把食堂菜品选择权交给学生

记者 赵小娴 受访者供图

本文转自：温州新闻网 66wz.com