泥马竞速、飞梭走线、贝壳穿珠…… 本周六苍南赤溪 “村奥会”开幕

温州晚报 2026-09-11 10:57:08

9月12日，苍南县赤溪镇中墩社区将上演一场别开生面的“村奥会”。这场以“八鲜过海·渔家闯滩”为主题的滨海趣味赛事，将体育赛事与渔村生活巧妙嫁接，主办方希望游客在游玩中感受最接地气的乡土活力。

温州网讯 滩涂泥马竞速、飞梭织网、贝壳穿珠……没有标准赛道，没有专业选手，只有最真的渔家生活和最鲜的滨海风味。9月12日，苍南县赤溪镇中墩社区将上演一场别开生面的“村奥会”。这场以“八鲜过海·渔家闯滩”为主题的滨海趣味赛事，将体育赛事与渔村生活巧妙嫁接，主办方希望游客在游玩中感受最接地气的乡土活力。

渔家日常成乡土赛事

不同于大众印象里常规体育赛事，赤溪镇这场“村奥会”把赛场设在社区海滨广场及滩涂区域。滩涂、海风、渔具、海鲜摊位共同构成活动场景，赛事规则也更贴近渔村生活。

其中，最刺激的莫过于泥马竞速赛。被当地人唤作“滩涂自行车”的泥马，是渔民在滩涂上作业的传统工具。比赛时，选手需驾驭泥马在约30米长的滩涂赛道上展开“飙车”竞速。这场“村奥会”还把渔嫂们熟悉的飞梭走线搬上赛场。

“渔业是我们这里的特色，这次我们把渔民的日常生活工作场景变成赛事场景。”赤溪镇中墩社区党委书记、居委会主任陈芬月介绍，本次赛事分为个人竞技与闯关体验两大板块。滩涂泥马竞速赛和渔家织网大赛为个人赛，计划于9月12日下午2时开启，具体开赛时间将视退潮情况安排。两项赛事均面向市民开放线上报名。

除了个人竞技，现场还设置多项闯关体验项目。剥蛏子、泥马竞速、飞梭走线、贝壳穿珠、渔船抛绳、肩挑虾皮接力，这些原本属于渔村生活的技能，都被设计成趣味体验内容。游客可任选三项参与，集满三枚专属印章后，可兑换市集消费代金券、紫菜伴手礼等“鲜味”奖励，也可参与套圈赢取鲜活青蟹。

陈芬月表示，活动信息发布后，已有不少亲子家庭游客报名参加了，还有旅行团报名参加的。

赛场边即可“买买买”

“八鲜过海”并不只是赛事口号。陈芬月介绍，赤溪本地有紫菜、虾皮、蛏子、海蜈蚣、青蟹、生蚝、大黄鱼、牡蛎等八种特色海味，活动期间在赛场周边都能买到。赛事现场还设置“八鲜谜踪”猜谜大挑战，游客猜对，就能赢得小礼品。“现场有渔嫂烧海鲜面，游客可无限免费畅吃。”

赛场之外，中墩渔村市集将从下午2时持续到晚上8时。除苍南特色农产品展销外，当地村民也将摆出海鲜摊位。游客可在市集挑选海货，再由现场渔嫂免费加工烧制，体验“即买、即烹、即食”的滨海消费场景。

赤溪镇还联合当地一家餐饮商户特别推出“赤溪八鲜套餐”，将本地八种招牌海鲜“一网打尽”。“388元的‘赤溪八鲜套餐’几乎是海鲜成本价。”陈芬月说，因为要提前准备食材，建议想品尝的游客提前预定。

这场渔村海滨市集狂欢，延续着苍南“村奥会”的乡村振兴基因。苍南县农业农村局相关负责人表示。这并非苍南首次尝试“体育+带货”模式。早在今年4月，首届“村奥会”在岱岭畲族乡举办，两天农产品展销累计销售额达23.6万元。

打造“村奥会”IP

这场滨海“村奥会”，是苍南“村奥会”系列的第三场活动，是又一次在地化探索。在首届“村奥会”，抓鸡、赶猪、运粮等田间劳作被转化为比赛项目；6月，莒溪镇举办云上梯田“村奥会”，梯田攀爬、浑水摸鱼等项目搭配畲乡百家宴，呈现山地农耕文化。

从畲乡山地、云上梯田到滨海滩涂，苍南并未采用统一赛事模板，而是把不同村庄的生产生活方式转化为比赛内容：田间的农事、山里的民俗、海边的渔作，轮番登上乡村赛事舞台。体育不再只是竞技，更充当起纽带：聚起四散的乡人，引来外地游客，把藏在乡土、渔村的物产与文化推到台前。

苍南县农业农村局相关负责人表示，“村奥会”的初衷，就是想让苍南的好物产、好文化被更多人看见，也让村民在参与中获得实实在在的收入。

每场“村奥会”都会设置农业展销区，马站四季柚汁、灵溪番茄酒、矾山肉燕、桥墩月饼、炎亭鱼饼等苍南18个乡镇的特色产品集中售卖。它们共同拥有一个名字——“山海苍南·七彩农业”，以红、黄、粉、绿、青、白、紫七色对应番茄、四季柚、虾皮、茶叶、青蟹、乳业、紫菜这些当地主导产业。

过去苍南各乡镇各自为战，农业品牌辨识度低，如今统一包装、统一推广，借“村奥会”集中亮相，是很好的推广。在活动主办方看来，“村奥会”不只是乡村体育赛事，更是一条连接乡土生活、游客体验和农产品销售的纽带。

来 源：温州晚报

原标题： 泥马竞速、飞梭走线、贝壳穿珠…… 本周六，苍南赤溪 “村奥会”开幕

记者 陈怡

本文转自：温州新闻网 66wz.com